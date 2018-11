„Jaya the Cat“ heizen im Club mit Ska-Punk ein

„Jaya the Cat“ und special Guests spielen am Freitag, 16. November im Club Vaudeville Lindau. „Nach vier unglaublichen U&D-Konzerten, einem Headliner-Auftritt beim Stadtfest Lindau und sieben Club-Shows kommt unsere Lieblings Ska-Punk-Band zurück“, schreibt der Club in seiner Ankündigung. Gleich zu Beginn werde die Katze aus dem Sack gelassen: „Egal ob Iro oder Glatze, bei Jaya the Cat schwingen alle Matten im Takt!“, verspricht der Club. Haarig ist bei dem aus San Francisco stammenden Männern allerdings nur die Vorgeschichte: Egal ob die Musiker um Sänger Geoff Lagadec in einem Van in San Francisco gewohnt oder unter einer Brücke in New York gepennt haben: mit Musik im Herzen und guten Texten auf Lager kann man sich überall durchschlagen! Umso schöner für die Band, dass ihr extrem tanzbarer Punky-Reggae-Ska-Sound mit verzerrten Gitarren und punkig-rauen Gesangsmelodien heute so gut ankomme. Da reicht die Kohle inzwischen sogar für eine feste Bleibe in Amsterdam, heißt es weiter. Im Gepäck haben „Jaya the Cat“ neben ihrem neuen Album „A Good Day For The Damned“ zwei Support-Bands, deren Namen noch bekannt gegeben werden. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr,. Im Anschluss steigt eine große Aftershowparty. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro (erhöhte Abendkasse). Foto: Club Vaudeville