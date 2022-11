Janina Minge trifft vor Bremer Rekordkulisse

Für die Fußballerinnen des SV Werder Bremen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte durften sie im Weserstadion ran. Das Interesse an dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg war groß: Es kamen 20.417 Zuschauer – Club-Rekord. Mittendrin war auch die Lindauerin Janina Minge, die die Breisgauer mit einem Doppelpack zu einem 2:1 (1:1)-Auswärtssieg schoss.

Die 23-Jährige aus Lindau präsentierte sich vor dem Tor abgezockt. Nach einer Hereingabe von der linken Seite leitete Chiara Bouziane den Ball zu Minge weiter und sie überwand die Werder-Schlussfrau Anneke Borbe mit einem Flachschuss (43.). Es war das zwischenzeitliche 1:1 – laut SC-Bericht fiel das Tor aus dem Nichts. Werder trat zu Beginn, scheinbar beflügelt durch die Rekordkulisse, sehr druckvoll auf und ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nina Lührßen mit 1:0 in Führung (26.). Am Ende mussten die Bremer, die normalerweise auf dem benachbarten Platz 11 ihre Heimspiele austragen, aber eine Niederlage hinnehmen. Minge war noch ein weiteres Mal zur Stelle und verwandelte nach Zuspiel von Riola Xhemaili souverän zum 2:1 (77.).

Führende der Torjägerliste

Minge, die zuletzt für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert wurde, führt damit zusammen mit Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg mit jeweils sieben Treffern die Torjägerliste der Frauen-Bundesliga an.