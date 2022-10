Janina Minge sorgt mit Dreierpack für Aufsehen

Eigentlich ist Janina Minge nicht als Goalgetterin bekannt. Umso größer war die Überraschung am vergangenen Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga. Der 23-jährigen Lindauerin gelang ein Dreierpack – und das in nur 19 Minuten. Mit ihren drei Toren (17., 23., 36.) hatte sie einen wesentlichen Anteil am 5:2-Sieg des SC Freiburg gegen die SGS Essen. Weitere solcher Leistungen sollen sie der deutschen Nationalmannschaft näherbringen.

Denn das ist das große Ziel der Mittelfeldspielerin. Das hat sie schon im Mai 2021 in einem Bericht der „Lindauer Zeitung“ klar geäußert und nun auch noch einmal im Sportmagazin Kicker unterstrichen. „Ich arbeite hart dafür“, sagt Minge. Ihr Traum lebt – das ist auch nachvollziehbar. Die Lindauerin spielte von der U15 bis zur U20 für die deutsche Juniorennationalmannschaft und etablierte sich mit ihrem Wechsel nach Freiburg im Jahr 2015 als absolute Stammspielerin in der Frauenfußball-Bundesliga.

Fußball-Europameisterin mit der Polizei-Nationalmannschaft

Momentan muss Minge sich mit Einsätzen bei der Polizei-Nationalelf zufriedengeben. Auch da hat die Lindauerin im Juni 2022 nachgewiesen, dass sie Tore schießen kann. Die 23-Jährige lieferte mit ihren drei Toren bei den European Championships in Trondheim einen entscheidenden Beitrag zum Titelgewinn.

Die drei Tore im Heimspiel gegen Essen erklärte Minge mit der offensiveren Rolle. „Schon nach dem zweiten, erst recht nach dem dritten Tor musste ich schon schmunzeln“, wird sie im Kicker Sportmagazin zitiert. „Aber wenn es mal läuft, dann läuft es halt.“ Nach der Länderspielpause möchte sich Minge wieder am Freitag, 14. Oktober, 19.16 Uhr im Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim für die DFB-Auswahl empfehlen.