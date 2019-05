Jan Konst liest aus „Der Wintergarten“ vor

Der niederländische Autor Jan Konst ist am Sonntag, 12. Mai, im Rahmen des Bodenseefestivals zu Gast zu einer Lesung in der Villa Lindenhof Eer liest aus seinem Bestseller „Der Wintergarten“. Das Buch erzählt die Geschichte einer deutschen Familie im langen 20. Jahrhundert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt neun Euro.

Fast hundert Jahre alt wird Hilde Grunewald. Im Jahr 1902 im sächsischen Meißen geboren, wächst sie unter Kaiser Wilhelm II. auf. Sie heiratet in der Weimarer Republik, ihre Kinder kommen in der Zeit des Nationalsozialismus zur Welt. Hilde erlebt den Aufstieg, aber auch den Zusammenbruch der DDR – und schließlich die friedliche Revolution von 1989, durch die sie Bürgerin der Bundesrepublik wird. Ihr Leben ist von Umbrüchen gezeichnet. Sie überlebt zwei Weltkriege und hat mit den Folgen wirtschaftlicher Krisen zu kämpfen.

Mit historischer Präzision und erzählerischem Geschick blickt Jan Konst auf das bewegte Leben seiner Schwiegerfamilie, wie der Veranstalter mitteilt. Hildes Geschichte, aber auch die ihrer Eltern, Kinder und Enkel gerät zu einer faszinierenden Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. „Der Wintergarten“ erzählt eine einzigartige Familienchronik über vier Generationen und 150 Jahre deutscher Geschichte.

Jan Konst ist Literaturwissenschaftler. Seit 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Niederländische Philologie (Literaturwissenschaft) an der Freien Universität Berlin. Seine Publikationen widmen sich der frühmodernen Literatur, den niederländisch- deutschen Literaturbeziehungen und der Gegenwartsliteratur in den Niederlanden und in Flandern. In seinem gefeierten Buch „Der Wintergarten“ beleuchtet der Autor die Geschichte seiner Schwiegerfamilie aus einer reflektierenden und zugleich von Empathie geprägten Position.