Jahrmarkt auf der Insel beginnt am 2. November

Direkt am Bodenseeufer, vor der Kulisse der weitbekannten Hafeneinfahrt, findet von 2. bis 5. November der Lindauer Jahrmarkt statt. Über 60 Vergnügungs- und Imbissgeschäfte begeistern dann Besucher aus nah und fern. Ein weiteres Highlight ist der Krämermarkt, der mit über 170 Ständen die Innenstadt durchzieht.

Anfang November lockt der Charme des Lindauer Jahrmarkts Besucher an die Seepromenade der Insel, schreibt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH in einer Pressemitteilung. Der Duft von Bratwürsten und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, durch die Gassen und über die Plätze der Altstadt schlendern fröhliche Besucher und an den Fahrgeschäften herrscht buntes Treiben. Besonders ist die Lage am Wasser. Wenn abends die bunten Lichter der Fahrgeschäfte vor dem See- und Alpenpanorama schimmern, beschert dies Besuchern einen nahezu magischen Anblick.

Insgesamt laden rund 60 Vergnügungs- und Imbissgeschäfte zum Austoben und Genießen ein – neben dem nostalgischen Kettenkarussell stehen Klassiker wie Autoscooter und Schießbuden bereit. Aber auch jede Menge wechselnde moderne Fahrgeschäfte und kulinarische Leckereien wecken die Neugier der Besucher.

Hauptattraktion Riesenrad

Die Hauptattraktion ist ganz klar das 35 Meter hohe Riesenrad am Hafen, das direkt neben dem Lindauer Mangturm seine Runden dreht. Aus seinen Gondeln reicht der Blick weit hinweg über die Hafeneinfahrt mit Löwe und Leuchtturm, den Bodensee, das Rheintal und die Alpen. Marktgänger kommen übrigens am Krämermarkt in der Innenstadt auf ihre Kosten, dessen 170 Stände einen spannenden Mix aus Praktischem und Kuriosem präsentieren. Am verkaufsoffenen Sonntag, 4. November, öffnen zudem die Lindauer Einzelhändler von zwölf bis 17 Uhr ihre Geschäfte. Den jährlichen Abschluss des Lindauer Jahrmarkts bildet der Familien-Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte verbilligte Preise anbieten.

Der Lindauer Jahrmarkt blickt auf eine lange Tradition zurück. Es gibt ihn nachweislich bereits seit 1652. Vor drei Jahren wurde der Vergnügungspark erstmals vom Kleinen See – dem von Brücken eingerahmten Teil des Bodensees, der zwischen der Insel und dem Lindauer Festland liegt – an die Hafenpromende verlegt und ist seitdem noch beliebter als zuvor. Das Bild des Riesenrads vor der Kulisse des Lindauer Hafens zierte unzählige Medien und die vielen Besucher freuen sich über das neue Ambiente.

Der Krämermarkt ist täglich von zehn 19.30 Uhr geöffnet. Die Fahrgeschäfte sind jeweils von zehn 21.45 Uhr in Betrieb. Für eine stressfreie Anreise empfehlen die Stadt Lindau und Lindau Tourismus die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Wer über Bregenz anreist oder die Gelegenheit nutzen möchte, an einem der Jahrmarkttage auch die Nachbarstadt zu besuchen, kann in nur 20 Minuten direkt über den See dorthin gelangen, denn Vorarlberg-Lines bietet anlässlich des Lindauer Jahrmarkts regelmäßige Shuttles zwischen den beiden Städten an.

Nur noch eine Woche ist die Zufahrt zur Lindauer Insel durch eine Baustelle erschwert.

