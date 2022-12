Unsere Geschichten des Jahres: Enkel tötet Oma im Wahn mit Sushi-Messer

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Es ist eine menschliche Tragödie, die viele Achberger erschüttert hat: Im April tötete ein 28-Jähriger seine Großmutter mit einem Messer. Da der junge Achberger schwer krank ist, er leidet an Schizophrenie, hat das Landgericht Ravensburg seine Unterbringung in eine Psychiatrie angeordnet.

Die Messer-Attacke kommt am Morgen des 20. April unvermittelt: Nach dem Frühstück gehen Mutter und Oma ins Bad. Sie wollen später gemeinsam zur Apotheke fahren. Doch plötzlich steht der Enkel mit einem Sushi-Messer hinter ihnen und sticht zweimal auf die Oma ein. Er wolle sie von ihrem Leiden erlösen, soll er gesagt haben.

Enkel ist schon seit zehn Jahren krank – Keine medikamentöse Behandlung

Er traf die 88-Jährige am Hals und unterhalb des rechten Schlüsselbeins. Der 28-Jährige stach mit so großer Wucht zu, dass die Klinge Knochen verletzte. Der Mann soll vorher noch nie gewalttätig geworden sein. Dass er psychische Probleme hatte, war jedoch bekannt.

Mindestens vier akut psychotische Phasen soll er bereits gehabt haben. Da der Achberger jedoch während der Gabe von Psychopharmaka Diabetes entwickelt hatte, lehnte die Familie eine medikamentöse Behandlung ab. Die Folge sei ein „über zehnjähriger Krankheitsverlauf ohne adäquate Behandlung“, so die Gutachterin vor Gericht.

Sehr hoher Cannabis-Konsum

Der Mann driftete in den vergangenen Jahren immer mehr in eine Scheinwelt ab. Unterstützt durch seinen jahrelang sehr hohen Cannabis-Konsum entwickelte er Wahnvorstellungen in unterschiedlichen Ausprägungen.

Die spitzten sich in der Woche vor der Tat massiv zu. Als seine Ängste unerträglich wurden, versuchte er erst sich umzubringen. Als das misslang, tötete er die Oma.

Der 28-Jährige zeigte bei der Verhandlung im Oktober keine Krankheitseinsicht und akzeptierte auch keine medikamentöse Behandlung. Da das Gericht davon überzeugt war, dass von dem 28-Jährigen nach wie vor eine Gefahr ausgeht, ordnete es die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.