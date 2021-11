Jahreshauptversammlung und Wahlen im Historischen Verein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehrfach musste aufgrund der Coronakrise die Jahreshauptversammlung 2021 des Historischen Vereins verschoben werden. Nun konnte sie endlich stattfinden, allerdings nicht wie seit vielen Jahren üblich im Gewölbesaal des Heilig-Geist-Hospitals auf der Insel, sondern im Pfarrzentrum St. Josef in Reutin, welches schon bei manchen Veranstaltungen des Vereins freundliches „Asyl“ geboten hatte. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder durch die amtierende Vorsitzende Marigret Brass-Kästl wurde in einem kurzen Rundblick das Vereinsjahr 2021 dargestellt: Aufgrund der Corona-Maßnahmen mussten alle geplanten Vorträge entfallen, es konnten jedoch einige kleine Unternehmungen stattfinden: So veranstaltete der Förderverein Gartendenkmal Lindenhofpark Anfang Juli eine Führung durch die neu gestalteten Anlagen im Lindenhofpark. Mitte September führte Frau Dr. Sylvia Wölfle eine Gruppe von Mitgliedern durch die Chagall-Ausstellung.

Bei einer viertägigen Busreise Ende September nach Weimar konnten reisebegeisterte Mitglieder endlich auch diese Tradition des Vereins wieder aufleben lassen: Studienreisen zu interessanten Zielen! Besonderer Höhepunkt neben dem Erlebnis „Weimarer Klassik“ und Bauhaus-Museum Weimar war sicherlich eine kleine Fahrt ins Saaletal zu den Dornburger Schlössern.

Die Vorsitzende verwies noch auf die erfolgreiche Restaurierung der Deller‘schen Totentafel, die in diesem Jahr abgeschlossen wurde und die dank einer namhaften Spende des leider schon verstorbenen Vereinsmitglieds Sepp Dietrich möglich geworden war!

Nach diesem Rückblick auf die begrenzte Zahl von Unternehmungen verlas der Schatzmeister Herr Peter Schneider den Kassenbericht und stellte auch hier wenig Bewegung und gut gefüllte Reserven fest. Die Kassenprüferin Frau Karin Meyer bestätigte dem Verein eine einwandfreie Kontoführung und so konnte die Entlastung von Schatzmeister und Vorstand ausgesprochen werden. Die durch Herrn Michael Kiss durchgeführte Wahl ergab ein bekanntes Bild: Alle Mitglieder des Vorstands, der seit 2018 im Amt ist, wurden wieder gewählt: 1. Vorstand: Marigret Brass-Kästl, 2. Vorstand: Heiner Stauder, Schatzmeister: Peter Schneider, Schriftführer: Uwe Präger, Beisitzende: Frau Ula Below, Frau Christl Kristukat, Frau Iris Moeller.

Der Abend wurde beschlossen durch einen Vortrag von Vereinsmitglied Winfried Schlegel über unbekannte, verborgene und versteckte Kunstschätze in der Stiftskirche, dem Münster Unserer Lieben Frau auf der Insel Lindau.