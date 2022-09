Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Vereinsheim Altes Reutiner Rathaus konnten die Trachtler ihre diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen durchführen. Hierbei wurde 1. Vorstand Rüdiger Kohlheim und 2. Vorstand Barbara Ganshorn wiedergewählt. Neu besetzt wurden die Posten des 1. Kassiers mit Monika Stiefenhofer und des 1. Schriftführer mit Anja Merten. In ihren Ämtern bestätigt wurde die Jugendleiterin Magret Zimmerer, Fähnrich Uwe Ganshorn, 2. Kassier Bernd Heine, 2. Schriftführer Frank Kurras und die Beisitzer Daniela Stiefenhofer, Lena Meister und Mathias Sigosch.

Rüdiger Kohlheim und die Vorstandsmitglieder ließen das vergangene Jahr Revue passieren, das natürlich immer noch nur mit Einschränkungen stattfand. Trotzdem konnte der Verein am deutschen Trachtentreffen in Brugg in der Oberpfalz teilnehmen. Weiter Höhepunkte waren mehrere Treffen im Bodenseetrachtenverband und vor allem das Bodenseegautrachtenfest beim Bruderverein hier in Lindau. Das dieses Jahr wieder durchgeführte Maibaumsetzen am 30. April zeigte, wie wichtig diese gemeinsamen Feste für die Kulturvereine und Nachbarn in Reutin sind. Trotzdem sind in diesen Zeiten natürlich auch für den Trachtenverein schwindende Mitgliederzahlen insbesonders im Bereich der Jugendarbeit ein großes Problem. In diesen Sinne lädt der Verein alle Interessierten zu den Vereinsproben an jeden 2. Donnerstag in das Vereinsheim in das Alte Reutiner Rathaus, wie auch zu folgenden Veranstaltungen wie Weinfest und Christbaumsingen recht herzlich ein.