Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem geistlichen Wort des Präses Pfarrer Wolfgang Bihler und dem Totengedenken folgte der gegliederte Bericht des 1. Vorsitzenden zum Thema „Rückschau auf Vergangenes“: Der Gottesdienst zum Kolpinggedenktag und die Diözesane Misereoreröffnung mit Bischof Bertram Maier sowie der parallele Kindergottesdienst im Pfarrzentrum St. Josef einschließlich der Begegnung mit dem Bischof begeisterten die Teilnehmer.

„Aktuelles und Anliegen“: Besonders lohnenswert waren die Gottesdienste bzw. Bergmessen im Freien unserer benachbarten Kolpingsfamilien in unserem Bezirk. Thomas Dirmeier stellt an die Anwesenden folgende Frage: „Was bewegt mich, mich persönlich in der Kolpingsfamilie einzubringen?“. Er stellt seine ersten Berührungspunkte vor, die ihn über die Jahre prägten und ihn immer noch die Kraft geben, sich für Kolping einzusetzen.

„Zukunft“: Ein weiterer Punkt für sein Engagement ist die Partnerschaft mit der Kolpingsfamilie Esztergom. Diese kann, nach wie vor, bzw. gerade in der heutigen Zeit der Völkerverständigung dienen. Anfang Oktober findet in Alsopahok in Ungarn ein Partnerschaftstreffen mit verschiedenen Kolpingsfamilien aus unserem Diözesanverband statt.

Im Anschluss folgten die Berichte über die Aktivitäten der Gruppen Familie und Pastorales, Öffentlichkeitsarbeit und Presse, Jugendvertreter/in und Schriftführer.

Die Kassiererin verlas den Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2020. Der Revisionsbericht der Kassenprüfer lag schriftlich vor und es folgte die einstimmige Entlastung der Kassiererin Veronika Dirmeier und des Vorstandes.

Thomas Dirmeier gibt bekannt, dass er für die Wahl Leiterin Senioren zwei Mitglieder gewinnen konnte. Es stellten sich Karin Rehm und Juliane Nitz vor und wurden gemeinsam für die Leitung Senioren gewählt.

Da die bisherigen Kassenprüfer nach 20 Jahren nicht mehr kandidierten, konnte Thomas Dirmeier zwei weitere Mitglieder, Barbara Einsiedler und Walter Herbst, als Kandidaten benennen. Beide Kandidaten konnten aus persönlichen Gründen an der Wahl nicht teilnehmen und es lagen die schriftlichen Einverständnisse vor. Die Anwesenden wählten die vorgeschlagenen Kandidaten einstimmig als Revisioren.

Im Anschluss an die Wahlen gab es die Möglichkeit, sich zu den Themen Verschiedenes, Wünsche und Anregungen zu melden.

Zum Abschluss spricht Präses Pfarrer Wolfgang Bihler noch ein Gebet und erteilt den Segen Gottes. Mit dem Kolpinglied endet die Versammlung.