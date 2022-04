Jahreshauptversammlung 2022 des Historischen Vereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nur 5 Monate ist es her, dass der Historische Verein in den Räumen des Pfarrheims von St. Josef in Reutin seine Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 nachholen konnte. Nun also fand unter merklich gelockerten Coronaschutz-Bedingungen, jedoch noch weitgehend unter Maskenträgern, die Mitgliederversammlung für 2022 statt. Die Regularien der Jahreshauptversammlung waren schnell erledigt, da im vergangenen Jahr nur wenige Kassenbewegungen stattgefunden hatten und nur sehr wenige Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Für die Treue zum Verein und die stille Arbeit im Hintergrund wurden die Kassenprüfer Karin Meyer und Uli Gebhard, sowie die Vorstandsmitglieder Ula Below ( Reisen), Christl Kristukat (Verwaltung), Iris Möller (Plakate), Uwe Präger (Schriftführer), Peter Schneider (Schatzmeister) und Heiner Stauder (2. Vorsitzender) mit Wein und Schokoladeneiern beschenkt. Ein Blumenstrauß für die Vorsitzende, Marigret Brass-Kästl, durfte nicht fehlen.

Nach der langen Vortragspause waren die Anwesenden umso glücklicher, dass sie nun wieder einen Vortrag in „Live-Format“ erleben durften. Vereinsmitglied Max Antesberger sprach über den Bau der Kirche St. Josef und seinen Architekten Thomas Wechs. In seinem lebhaften und völlig frei gehaltenen Vortrag zeichnete er zunächst das geistig-künstlerische Umfeld des bedeutenden Architekten nach, kam dann auf die Tradition der Basilika-Bauform und ihre moderne Adaption durch Wechs zu sprechen, um schließlich den Anbau des Pfarrhofs und die Umgestaltung des Altarraums, veranlasst 1981 durch Pfarrer Siegfried Fleiner nach dem 2. Vatikanischen Konzil zu skizzieren. Ein besonderes Erlebnis für die Zuhörer war der abschließende Gang durch den stillen Innenhof in den Kirchenraum, in dem nur die Apsis beleuchtet war und die wunderschöne Bemalung von Hubert Distler in magischem Licht erstrahlen ließ. Zarte Orgelklänge, eine Eigenkomposition von Max Antesberger, trugen das Ihre zur Verzauberung bei.

Die gesamten Einnahmen des Abends werden der Katholischen Kirchenstiftung St. Josef für die Ukrainehilfe Pfarrei Proszowik zur Verfügung gestellt.