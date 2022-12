Jahresabschlusstreffen des Heimattags in Oberstaufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jahresabschlusstreffen des Heimattages für den Landkreis Lindau führte die Mitglieder in den benachbarten Landkreis Oberallgäu, in das Strumpfarhus. „Es ist ein herausragendes Beispiel von Heimatpflege und Museumskultur“, erklärte der Vorsitzende des Kreisheimattags, Wolfgang Sutter. Das Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert ist in seinem Originalzustand erhalten, wurde fachmännisch restauriert und beherbergt heute das Heimatmuseum der Gemeinde.

Georg Wagner, Vorsitzender des Heimatdienstes Oberstaufen und „Vater“ dieses Juwels erläuterte ausgiebig die Geschichte des Hauses und wie es in Besitz des Heimatdienstes kam. Er informierte über die Schwierigkeiten, die es bei der Renovierung manchmal gab, auch in finanzieller Hinsicht und die Unterstützer, insbesondere, von der politischen Seite, Bürgermeister Walter Grath und Landrat Gebhard Kaiser.

Viele Stunden hat er als ausgebildeter Zimmermann am Ausbau gearbeitet. „Aber es haben alle mitgeholfen.“ Inzwischen hat der Verein über 400 Mitglieder. „Und was mich am meisten freut: Wir haben junge Leute im Museumsbetrieb und in der Vorstandschaft, die voll mitziehen.“

Das Museum mit seinen Exponaten hat die Heimatpfleger sehr beeindruckt. Die 91jährige Lydia Heim, die mit ihrem Mann die ganzjährig ausgestellten Krippen gefertigt hat, erläuterte die Herstellungsweisen. Begeistert waren die Besucher auch von der Bentele-Ausstellung, die Peter Scheu mit Sachkenntnis und Enthusiasmus präsentierte.

Bei der anschließenden Sitzung stellten sich drei Personen vor, die für die Heimatpflege in Schwaben und Bayern von Bedeutung sind. Dr. Daniela Sandner vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege ist seit zwei Jahren im Amt und sieht es als „Scharnier zwischen Gesellschaft und Politik“. „Wir müssen Stellungnahmen zu ganz unterschiedlichen Themen, wie Regionalkultur, Heimat- und Geschichtsforschung oder Volksmusik abgeben“, erklärte sie.

Lorenz Schröter vom „Bürgerportal Denkmalpflege“ München, unterstützt die Denkmalpflege im ehrenamtlichen Bereich und freut sich auf eine enge Zusammenarbeit. „Ohne Ehrenamtliche wie Sie können wir einpacken.“ Es sei großartig, wenn alle an einem Strang ziehen, um das Kulturerbe zu erhalten.

„Diesen Austausch mit Ortsheimatpflegern gibt es sonst nirgendwo“, stellte Christoph Lang (M.A.) fest. Der Bezirksheimatpfleger freute sich über den engeren Kontakt.