Jöckel lehnt die Kinderfest-Blockade ab

FDP-Stadtrat Ulrich Jöckel fordert eine Absage des geplanten Kinderfestboykotts der Gastwirte und Einzelhändler auf der Insel. Zugleich kritisiert er Verwaltung und Stadtrat, die seiner Meinung nach viel zu spät und falsch für ein Parkhaus vor der Insel entschieden haben.

Dass es nun zur Konfrontation statt Kommunikation komme, habe die FDP seit Jahren verhindern wollen, schreibt Jöckel in einer Pressemitteilung. Seit 2014 sei bekannt, dass mit Beginn der Bauarbeiten für die Gartenschau auf der Hinteren Insel 600 Parkplätze wegfallen. Im Grundsatz sei dies für die Stadtentwicklung gut, schreibt Jöckel, „wenn die Autofahrer nicht auf den hintersten Zipfel der Insel fahren müssen“. Stattdessen hätten die Verantwortlichen frühzeitig Ersatz planen müssen.

„Aber was machen die Verwaltung, der Stadtrat und die Kaufmannschaft der Insel?“, fragt Jöckel und gibt die Antwort: „Nichts, was in einen abgestimmten und vernünftigen Zeitplan passen könnte.“ Den Geschäftsleute auf der Insel wirft er vor, sie hätten wenig Interesse gehabt, das Parkkonzept zu begleiten. Nun müsse die Stadt Zwischenlösungen planen, weil das Gesamtkonzept bis zur Gartenschau nicht fertig wird. „Aber definitiv steht fest, dass es zukünftig auf und vor der Insel keine kostengünstigen Parkmöglichkeiten mehr geben wird.“ Auf dem Karl-Bever-Platz hätte Jöckel ein zweigeschossiges Parkdeck für besser gefunden. solche Pläne habe er bereits vor drei Jahren ins Gespräch gebracht. Das dort geplante Hotel mache aber den Bau eines mehrgeschossigen Parkhauses nötig. Nötig sei auch ein Parkhaus am Bahnhof, das aber vor der Gartenschau nicht möglich sei, weil die Flächen noch der Bahn AG gehören. Den Insel-Kaufleuten und der Gastronomie wirft Jöckel vor, dass sie in der Vergangenheit nicht tätig waren. Umso mehr ärgere er sich jetzt über die „Trotzreaktion“. Das Blockieren des Kinderfestes halte er für falsch. Besser wäre es, Verwaltung, Stadtrat und Geschäftsleute würden gemeinsam „nach machbaren Kompromissen suchen“. Die jetzige Konfrontation sei schädlich. Jöckel hofft deshalb, dass die Beteiligten noch ganz schnell eine Lösung finden: „Denn alle Bürger, Ehrenamtlichen und Unterstützer des Kinderfestes würden mit solch einer unverständlichen Aktion vor den Kopf gestoßen.“