Jäger retten Rehkitze vor dem Mähdrescher

Wie jedes Jahr beginnt Mitte Mai in der Landwirtschaft die Zeit die Heuernte und die Landwirte wollen hinaus auf ihre Wiesen, um das schönste Heu für ihr Vieh zu machen. Malerisch gelegene Wiesen mit fettem, hohen Gras, umgeben von Wäldern, versprechen eine gute Ernte. Nur gibt es dabei wie jedes Jahr ein nicht zu unterschätzendes Problem für Landwirte und Jäger, heißt es in einer Mitteilung der Kreisgruppe Lindau des Bayerischen Jägerverbandes.

Alle Rehe und Hasen sowie alle Bodenbrüter aus der Umgebung nutzen in dieser Zeit die willkommene Deckung und legen sich, ihre Jungtiere und ihr Gelege in den Wiesen ab. Dies soll ihrem Nachwuchs zum Schutz vor Beutegreifern wie dem Fuchs und den Greifvögel dienen. In der Hoffnung, dass ihnen dort nichts passiert, liegen nun überall Rehkitze, Junghasen und Vogelnester in den Wiesen. Leider erwartet die Jungtiere dort der sichere Tod durch die schnellen und großen Mähdrescher. Die gerade geborenen oder wenige Tage jungen Rehkitze und Junghasen können vor der drohenden Gefahr der totbringenden Mähwerke nicht fliehen, denn sie reagieren auf den Lärm damit, dass sie sich noch stärker an den Boden drücken, um nicht erwischt zu werden. Jährlich kommen auf diese Weise unzählige Jungtiere zu Tode oder werden verstümmelt und müssen dann elendig verbluten, wenn sie nicht rechtzeitig durch Jäger erlöst werden können. Dabei spielen sich immer herzzerreißende Dramen zwischen Ricke, wie das Muttertier beim Rehwild genannt wird, und den Kitzen ab.

Wer so etwas einmal miterleben musste, wird es in seinem Leben nie wieder vergessen, heißt es weiter in dem Schreiben. Auf der Wiese liegen dann schreiend die Kitze mit meist abgetrennten Läufen, wenn sie nicht gleich komplett aufgeschlitzt oder enthauptet werden und am Waldrand schreit die Ricke nach ihren verletzten Kitzen und traut sich nicht heran um zu helfen.

Um dies weitestgehend zu verhindern, haben sich die Jäger vom Revier Heimenkirch Nord-Ost sowie einige freiwillige Helfer entschieden, die Wiesen nach Kitzen abzusuchen die in Kürze vom Landwirt gemäht werden sollen. Das kann allerdings nur funktionieren, wenn der Landwirt bereit ist, die Revierjäger über seine geplante Absicht zu informieren. Leider nehmen viele Landwirte dieses Angebot noch nicht an.

Das Engagement der Jäger und der freiwilligen Helfer ist unermüdlich. Trotz des kräfteraubenden Laufens im hohen Gras versuchen sie, jeden Quadratmeter der oft riesigen Wiesen abzusuchen. Die gefundenen Kitze wurden dann mit ausgerissenen Grasbüscheln in den Händen aufgehoben und aus der Wiese an den Waldrand getragen. Körperkontakt mit dem Jungwild sollte immer so gering wie möglich ausfallen, damit die Ricke ihr Kitz nicht anschließend wegen des Menschengeruchs ablehnt.

Diese Art der Suche ist sehr mühselig und garantiert nicht, dass jedes Kitz gefunden wird. Aber es bietet zumindest die Möglichkeit, vielen Kitzen das Leben zu retten. Oft fehlen dazu jedoch die dringend benötigten Helfer.

Die Kreisgruppe hat darum die Spendengemeinschaft „Zur Rettung der Rehkitze und Junghasen“ ins Leben gerufen, um Drohnen für die Suche kaufen zu können. Dabei handelt es sich um Drehflügler mit acht Rotoren und einer darunter angebrachten Wärmebildkamera, die ferngesteuert Videobilder in Echtzeit auf einen Monitor am Bediengerät sendet. Mit dieser Drohne wird jeder Quadratmeter der Wiese in einer Höhe von 15 bis 17 Metern abgeflogen. Sobald ein Kitz gefunden wird, erscheint dies als roter Punkt auf dem Display und kann gezielt von den Helfern gerettet werden. Der große Vorteil bei der Suche nach Kitzen und Junghasen mit einer Drohne ist, das eine große Fläche mit wenig Helfern und 90 Prozent Erfolgsaussichten in kurzer Zeit abgesucht werden kann.