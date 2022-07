IWC Lindau unterstützt Gemeinschaftsschule Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ukrainische Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen Klasse 5 bis 9 lernen an der Gemeinschaftsschule in Wangen in der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) die Deutsche Sprache. Damit nicht nur das Lernen im Vordergrund steht, sondern auch das Miteinander und die Integration in die neue Umgebung, werden Schülern zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.

Der Inner Wheel Club (IWC) Lindau unterstützt die Gemeinschaftsschule mit einer Geldspende. So kann unter anderem für die Pausenverpflegung gesorgt werden, oder ein gemeinsamer Nachmittag beim Minigolfen geplant werden.

Die Klasse bedankte sich für die Unterstützung bei der Spendenübergabe mit einem ukrainischen Lied.

Die Grundlage für die Spenden des Inner Wheel Club Lindau bilden die Einnahmen aus dem jährlichen Kleiderbasar „von Frau zu Frau“ immer im Oktober. Leider konnte der Basar in den letzten beiden Jahren aufgrund der Pandemie-Situation nicht stattfinden. Die Clubmitglieder hoffen darauf, dass sie ihren Basar in diesem Jahr wieder durchführen können.