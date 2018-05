Italienische Austauschschüler lernen Fasnet kennen

Ein ereignisreicher Aufenthalt geht zu Ende: Italienisch- und Deutschlerner des Lindauer Bodensee-Gymnasiums (Bogy) und des Istituto „E. Montale“ in Bordighera in Italien haben im Rahmen des seit 2006 laufenden, jährlichen Schüleraustauschs eine Woche gemeinsam verbracht. Neben Unterricht im Bogy und mehreren Ausflügen hatten viele italienische Schüler die Gelegenheit die hiesige „Fasnet“ kennen zu lernen, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. Foto. Bogy (lz)