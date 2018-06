Italiener schmuggelt 90 Kilo Kaffee

Von Deutsche Presse-Agentur

Die grün-schwarze Landesregierung strebt erste Diesel-Fahrverbote in Stuttgart für Anfang 2019 an. Aus einem internen Papier geht hervor, dass dann Fahrverbote für Diesel der Euronormen 3 und 4 kommen sollen. Darüber berichteten auch SWR und „Südwest Presse“. Die endgültige Entscheidung stand aber zunächst noch aus. Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen sollten sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart mit dem Thema beschäftigen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von „Zwischenergebnissen“, die den beiden ...