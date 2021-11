Der Lindau-Podcast: Ist Lindau auf dem Weg zum Corona-Hotspot?

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, die Intensivstationen füllen sich, es gibt wieder Corona-Tote. Gleichzeitig besuchte Jens Spahn (CDU) in dieser Woche zur Konferenz der Gesundheitsminister die Lindauer Insel.

Die Lage ist angespannt

In dieser Folge des neuen Lindau-Podcasts sprechen Julia Baumann, Lisamarie Haas und Ronja Straub über die Corona-Lage in Lindau. Die wird nämlich wieder sehr angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Donnerstag höher als um die gleiche Zeit vor einem Jahr, als es noch nicht einmal einen zugelassenen Impfstoff gab. Es stellt sich die Frage: Wird Lindau jetzt zum Corona-Hotspot?

Was es jetzt braucht

Während sich die Lage zuspitzt, tagen der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn und die 16 Gesundheitsminister der Länder diese Woche in Lindau. Mit mehr Tests in Altenheimen, Booster-Impfungen und Reaktivierung der Impfzentren wollen sie gegensteuern. Welche Gründe die steigenden Zahlen haben und was jetzt sonst noch passieren muss.

