Isolde Miller geht wieder auf Exkursion

Die Gebietsbetreuerin Isolde Miller des Bund Naturschutz (BN) teilt mit, nun wieder naturkundliche Exkursionen anbieten zu können. Diese werden coronabedingt jedoch unter bestimmten Vorgaben erfolgen. So kann nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen werden. Deshalb ist eine Anmeldung der Teilnehmer unbedingt notwendig. Wer sich vorher nicht angemeldet hat können nicht teilnehmen, wenn dann die Höchstzahl überschritten wird, heißt es in der Pressemitteilung.Die nächsten Veranstaltungen, die stattfinden, führen die Teilnehmer zum Eistobel und in die Lindenberger Moore.

Die Eistobel-Exkursion findet am Sonntag, 28. Juni, 16 bis circa 18.30 Uhr statt. Mit der Gebietsbetreuerin geht es durch den Eistobel zum zweithöchsten Punkt des Landkreises. Treffpunkt ist am Infopavillion am Eistobel, Grünenbach, die Anmeldung muss bis Donnerstag, 25. Juni erfolgen. Das Naturschutzgebiet Eistobel ist mit rauschenden Wasserfällen, steilen Felswänden und naturnahem Wald ein unvergleichliches Naturerlebnis. Wenn man dann noch die Riedholzer Kugel, den zweithöchsten Punkt im Landkreis Lindau besucht, hat man die ganze Palette von Schlucht und Tobel und den weiten Blick über das Westallgäu. Gebietsbetreuerin Isolde Miller begleitet die Exkursion mit Erklärungen zur Artenvielfalt und die Naturräume, die durchwandert werden. Am besten eine Brotzeit mitbringen, dann wird das Gipfelerlebnis perfekt. Es entstehen Kosten für den Eintritt zum Eistobel. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung. Am Freitag, 3. Juli, von 16 Uhr bis circa 18.30 Uhr, können Teilnehmer mit der Gebietsbetreuerin die Vielfalt der Lindenberger Moore entdecken. Treffpunkt ist an der Promenade am Waldsee in Lindenberg, die Anmeldung muss bis Dienstag, 30. Juni, vorliegen. Der Bereich um den Lindenberger Waldsee ist eine äußerst abwechslungsreiche Landschaft. Dort ist deutlich zu sehen, wie die Eiszeit einst das Allgäu geformt hat, und wie unterschiedliche Nutzungen inzwischen den Charakter der Landschaft prägen, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Wälder, Moore, Streuwiesen und Grünland wechseln sich ab. Gebietsbetreuerin Isolde Miller stellt diese vielfältigen Lebensräume und ihre Pflanzen- und Tierwelt vor. Sie erläutert auch, warum gerade die Moorlandschaften besonders wichtig für den Naturhaushalt sind und wie man sie schützen oder renaturieren kann. Bei starkem Regen entfällt auch diese die Veranstaltung.