Islanders-Zugang Lindgren reist vorerst nach Schweden zurück

Die EV Lindau Islanders müssen bis auf weiteres auf Neuzugang Albin Lindgren verzichten. „Aufgrund schwerwiegender familiärer Gründe ist Albin Lindgren nach der Rückkehr aus dem Trainingslager am Montag nach Schweden geflogen“, teilten die Islanders am Dienstag mit. Mit der transparenten Kommunikation wolle der Eishockey-Oberligist „jeglichen Spekulationen vorbeugen“. Gleichzeitig machte der EVL deutlich, keine weiteren Angaben zu dieser Thematik zu machen.

Entsprechend wird Lindgren in den nächsten Tests nicht Teil des Kaders sein, auch beim 5:2-Sieg am Sonntag gegen Gröden stand er nicht im Aufgebot der Islanders. Dass Lindgren zum Start in die Vorbereitung rechtzeitig nach Lindau angereist war und mit dem Team die Reise ins Trainingslager nach Südtirol angetreten hatte, rechnet der Verein dem Schweden angesichts der aktuellen Umstände hoch an.

Wie es mit dem Offensivverteidiger weitergeht, ist zurzeit noch nicht geklärt. Der Kontingentspieler der Islanders, der von den Fassa Falcons aus der multinationalen Alps Hockey League kam, könnte womöglich nie für die Lindauer spielen. „Familie und Gesundheit sind das Wichtigste im Leben. Albin hat uns von seinen familiären Problemen in Kenntnis gesetzt. Wir haben uns dazu entschlossen, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, nach Hause zu fliegen, was er bereits getan hat. Stand jetzt, ist es offen, ob der Spieler zurückkehren wird, weswegen wir den Markt beobachten“, erklärte Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders, zur aktuellen Situation.