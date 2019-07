Islanders wollen einen Fitnessraum schaffen und hoffen auf die Hilfe der Fans

Bodychecks, harte Zweikämpfe, schnelle Sprints – Eishockey lebt neben Technik und Taktik entscheidend auch von der Kraft. Und das nicht nur bei den Aktiven, sondern auch schon in der Jugend. „Eishockey ist ein Sport, bei dem die Athletik unheimlich wichtig ist. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination müssen bestens trainiert werden, um auch auf dem Eis die volle Leistung abrufen zu können“, sagt der neue Nachwuchstrainer der EV Lindau Islanders, Spencer Eckhardt. Der Verein hat sich deshalb entschieden, einen kleinen Kraft- und Fitnessraums für die Nachwuchsspieler einzurichten – und hofft dabei auf die Unterstützung der Fans.

Denn das Projekt ist keine leichte Aufgabe: Wer die Kabinensituation und Infrastruktur im Lindauer Eisstadion kennt, der weiß, wie beschränkt die Möglichkeiten sind: kaum Räume für Lagermöglichkeiten und wenig Platz in den in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen. Lange haben sich die Verantwortlichen deshalb Gedanken gemacht, wie sie dieses Projekt umsetzen können. Jetzt haben sie eine Lösung gefunden: „Wir haben bereits begonnen, Lagerräume umzubauen und zu versetzen, um zumindest einen passenden Bereich für einen kleinen Kraft- und Fitnessraum zu schaffen“, erklärt der Sportliche Leiter Sascha Paul. Der neue Raum soll in den nächsten Wochen gestaltet und mit verschiedenen Fitnessgeräten – wie zum Beispiel Langhanteln und Balanceboards für die Motorik – ausgestattet werden.

Damit reagiert der EVL auch auf die Anforderungen des Deutschen Eishockeybunds (DEB), die einen solchen Raum in einem Eisstadion vorsehen. Doch auch der EVL selbst will es seinem Nachwuchs endlich ermöglichen, abseits der Eisfläche professioneller zu trainieren. „Wir sehen uns als Ausbildungsverein“, sagt der Vereinsvorsitzende Bernd Wucher. Rund 150 Kinder sind derzeit in den Nachwuchsteams aktiv und alle sollen, so Wucher, nicht nur für den Sport auf dem Eis, sondern auch auf das Leben abseits davon vorbereitet werden. „In so einem Trainingsraum lernen die Kindern auch Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Disziplin“, sagt der Vorsitzende.

Doch das Projekt Kraftraum muss finanziert werden, über die Mitgliedsbeiträge sei dies nicht möglich, sagt Wucher. Deshalb hat sich der EVL für eine Crowdfunding-Aktion entschieden. Das Prinzip ist einfach: Gegen die Spende eines bestimmten Beitrags bieten die Islanders den Unterstützern kreative Gegengeschenke. Für 20 Euro gibt es etwa ein signiertes Mannschaftsfoto der Herrenmannschaft, für 50 Euro ist sogar ein Treffen mit dem Lieblingsspieler möglich. Für die Spende von 250 Euro gibt es ein signiertes Trikot und auf sehr großzügige Unterstützer wartet ein besonderes Schmankerl: Wer 1000 Euro gibt, darf gemeinsam mit dem Topteam im Mannschaftsbus zum Derby in Memmingen reisen.

Ziel ist es, über die Online-Plattform Fairplaid.org innerhalb von zwei Wochen 5000 Euro zu sammeln. Das Geld wird nur ausgezahlt, wenn der Zielbeitrag auch rechtzeitig zusammenkommt. Bernd Wucher verspricht jedoch dass es den Raum auch geben wird, wenn die Spenden nicht reichen. Spätestens zur Saisonvorbereitung im September sollen die Kinder und Jugendlichen im neuen Fitnessraum trainieren.