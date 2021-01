Islanders verpassen Sprung auf Platz sieben

Zwei Tage nach der 3:6-Niederlage gegen die Selber Wölfe haben die EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd auch ihr Heimspiel gegen den SC Riessersee verloren. Gegen die Gäste aus Garmisch hieß es 2:5 am Dienstagabend nach 60 interessanten Minuten. In der Tabelle verpassten die Islanders den Sprung auf Platz sieben.

Im Spiel gegen die Garmischer stand Lucas Di Berardo wieder im Tor der Islanders, auf der anderen Seite fuhr der frühere Ravensburger und Lindauer Goalie Michael Boehm zwischen die Pfosten.

Die ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften a, ohne in der Offensive große Akzente setzen zu können. Zur Mitte des ersten Drittels hatten die Islanders eine richtige Druckphase, der Treffer aber wollte nicht fallen, der Pfosten verhinderte die Führung. Gebremst wurde diese Phase erst durch eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis, nach deren Ende unmittelbar das 0:1 (15.) für die Riesserseer fiel. Kurz geschüttelt starteten die Islanders ihre Offensivbemühungen wieder und hatten durch Frederik Widén die große Chance auf den Ausgleich. Boehm aber reagierte exzellent.

Früh im zweiten Drittel wollten die Islanders für den Ausgleich sorgen und hatten auch zwei große Chancen dazu, Boehm war aber erneut zur Stelle und konnte den Gegentreffer verhindern. Das bestraften die Garmischer mit dem 0:2 (25.) durch Florian Vollmer. In der 27. Minute war es dann aber soweit: Kapitän Andreas Farny besorgte mit einem schönen Lauf den Anschlusstreffer. Als der SCR die erste Strafzeit kassierte, waren die Islanders zur Stelle. Nach schöner Vorarbeit von Farny erzielte Daniel Schwamberger mit einem Schlagschuss von der blauen Linie das 2:2 (32.). Als ein Puck dank eines Lindauer Schlittschuhs unglücklich den Weg an Di Berardo vorbei ins Tor fand, waren plötzlich die Garmischer wieder in Führung (37.).

Die Islanders kamen hochmotiviert aus der Kabine und hatten auch die erste Chance im letzten Drittel, jedoch verpassten sie den frühen Ausgleich nur ganz knapp. Wenige Minuten vor Schluss nutzten die Garmischer einen Spielaufbaufehler der Islanders eiskalt zum 2:4 (53.) durch Christopher Chyzowski. Nick Endress setzte mit seinem Treffer ins leere Tor (59.) den Schlusspunkt zum Sieg für den SC Riessersee.