Islanders vermelden den zweiten Zugang

Die EV Lindau Islanders haben ihren ersten neuen Stürmer verpflichtet. Von den Luchsen Lauterbach wechselt Jan Hammerbauer an den Bodensee. Gleichzeitig wird Michal Mlynek die Lindauer verlassen.

In der Regionalliga West zählte Jan Hammerbauer nicht nur wegen seiner imposanten Körpermaße (1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer) zu den auffälligen Erscheinungen, sondern auch wegen seiner Bilanz von 46 Scorerpunkten (25 Tore) in lediglich 20 Spielen für die Hessen. „Er ist physisch stark, verfügt über eine hohe Spielintelligenz und einen Torriecher“, sagt EVL-Trainer Chris Stanley. „Trotz seiner Körpergröße ist er technisch nicht zu unterschätzen“, ergänzt der Sportliche Leiter Sascha Paul.

Vor seiner Zeit in der Regionalliga West spielte der 25-Jährige in der zweiten und dritten Liga in Tschechien. Dort wuchs er auch auf und wurde ausgebildet, bevor er nach Deutschland wechselte. Bei den Islanders wird Hammerbauer mit der Trikotnummer 90 auflaufen.

Zugleich verlässt Michal Mlynek die Islanders nach fünf Jahren, in denen er stets zu den besten Scorern der Lindauer gehörte. Der 28-Jährige, der 2015 mit dem EVL Bayerischer Meister wurde und ein Jahr später mit in die Eishockey-Oberliga aufstieg, bestritt exakt 200 Ligaspiele und erzielte dabei 102 Tore. „Für uns ist der Abgang natürlich ein großer Verlust“, so Paul, der in den vergangenen Jahren Mannschaftskamerad des Stürmers war. „Wir verabschieden Michal jedenfalls mit einem großen Danke für seinen Einsatz im Islanders-Trikot“, sagt der Sportliche Leiter. Mlynek wird sich einem Ligakonkurrenten anschließen.