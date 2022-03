Islanders verlängern mit Nachwuchs-Cheftrainer

Die EV Lindau Islanders haben den Vertrag mit Spencer Eckhardt, dem Cheftrainer im Nachwuchsbereich, langfristig verlängert. Wie der Eishockey-Oberligist mitteilte, bleibt der 28-jährige Eckhardt drei weitere Jahre bei dem Verein am Bodensee. „Für mich ist Spencer ein Glücksfall für den EVL. Er überzeugt durch sein hohes Fachwissen und seine soziale Kompetenz“, sagt der Vorsitzende Bernd Wucher.

„Wir haben die letzten drei Saisons – trotz zwei Corona-Wintern – erfolgreiche Grundsteine für die zukünftige Nachwuchsarbeit gelegt. Für mich war die Aussicht entscheidend, die nächsten Jahre in Lindau das bereits gelegte Fundament noch weiter auszubauen und den EVL zu einem hervorragenden Ausbildungsklub zu machen“, begründet Eckhardt die Vertragsverlängerung. Für Eckhardts Kompetenz spreche auch die Tatsache, dass der frühere Goalie für den Deutsche Eishockey-Bund (DEB) als Torwarttrainer bei verschiedenen Nachwuchs-Nationalmannschaften tätig ist, schreibt der Verrein in der Mitteilung weiter. Grundlage von Eckhardts Aufgabenbereich im EVL-Nachwuchs sei ein Konzept, das die genauen Ideen und Schritte für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit in den kommenden Jahren darstelle. Ziel sei es, Spieler im Nachwuchs zu entwickeln und langfristig in die erste Mannschaft einzubauen. „Dafür muss ich meine Trainer entwickeln und diese wiederum ihr Wissen an die Spieler weitergeben“, sagt Eckhardt.

Der Nachwuchs des EV Lindau verteilt sich aktuell auf Teams von der U7 bis zur U20, die regelmäßig altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizieren Ausbildern in der Eissportarena trainieren. „Auch wenn die Umstände in der Eissportarena nicht mehr Möglichkeiten hergeben als die, die wir bereits ausgeschöpft haben, versucht der Verein immer Möglichkeiten zu schaffen, um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern“, sagt Spencer Eckhardt, und verdeutlicht: „Dafür notwendig ist eine neue Eishalle, um ein erfolgreiches Umfeld zur ganzheitlichen Entwicklung unserer Spieler bereitstellen zu können.“

Eckhardt blickt auf eine spannende Vergangenheit zurück. Er wurde in Orlando im US-Bundesstaat Florida geboren, sein Vater arbeitete damals für Siemens, zog aber schon früh nach Deutschland. In Eppelheim, zu jener Zeit Kooperationspartner der Adler Mannheim, fing er mit dem Eishockey, kam im Alter von zehn Jahren nach Augsburg, die Heimat der Familie seiner Mutter, und spielte dort im Nachwuchs der Panther. Mit 19 ging Eckhardt dann nach Hamburg, studierte Sport- und Erziehungswissenschaften, spielte gleichzeitig in der Oberliga, und war auch schon als Trainer tätig. Mit gerade einmal 22 Lenzen übernahm er die Position als Nachwuchskoordination bei den Crocodiles Hamburg – sein Vorgänger hatte ein Angebot als Sportdirektor bei den Eisbären Berlin angenommen. Nach zweieinhalb Jahren an der Elbe folgte der Wechsel an den Bodensee zu den Islanders.