Islanders verkaufen sich in Landshut teuer

Mit 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) haben die EV Lindau Islandes zum Saisonauftakt der Hauptrunde 2018/19 in der Eishockey-Oberliga Süd verloren. Anders als in den zwei Spielzeiten zuvor hat sich die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley von den Niederbayern nicht abschießen lassen und markierten den ersten und letzten Treffer der Partie

Zwei ihrer Vorstöße konnten die Lindauer in Zählbares ummünzen. Zunächst traf Julian Tischendorf nach einer wunderbaren Bandenvorlage eines Mitspielers. Und zwölf Sekunden vor dem Abpfiff konnte Filip Stopinski per Schlagschuss in Überzahl noch zum 2:4-Endstand aus Lindauer Sicht verkürzen.

Dazwischen mühten sich die Gäste redlich, doch der Doppelschlag durch Ales Jirik in der Mitte des zweiten Drittels brachte Landshut die Wende. Einmal stand er am langen Pfosten und brauchte nur noch einzuschieben. Das zweite Mal tauchte er völlig unbedrängt von der Lindauer Abwehrreihe vor EVL-Goalie David Zalolotny und traf in den Kasten.

Nach dem 4:1-Führungstreffer von Alexander Ehl war die Sache für Lindau gut wie gelaufen.