Islanders unterliegen in Waldkraiburg

Die neunte Saisonniederlage in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd haben die EV Lindau Islanders am Freitagabend beim EHC Waldkraiburg eingefahren. 3:4 hieß es am Ende der regulären Spielzeit aus Sicht der Mannen von EVL-Headcoach Chris Stanley.

Dabei führten die Gäste vom Bodensee nach dem Treffer von Santeri Ovaska mit 1:0 (12.). Und den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand machte Anthony Calabrese im Schlussabschnitt durch seinen Überzahltreffer wett (47.).

Doch zwei Tore von Daniel Hämmerle und Michael Rimbeck brachten die Lindauer letztlich auf die Verliererstraße, der Anschlusstreffer von Garrett Milan – nach der Herausnahme des EVL-Goalies David Zabolotny – 75 Sekunden vor der Sirene kam zu spät.