Islanders treten auf der Stelle

Im Fernduell mit dem Höchstadter EC um den achten Tabellenrang, der am Ende der Meisterrunde zur Teilnahme an den Play-offs der Eishockey-Oberliga Süd berechtigt, haben die EV Lindau Islanders am Wochenende aus den beiden Niederlagen der Mittelfranken kein Kapital schlagen können. Während sie am Freitagabend beim EV Landshut mit 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) den Kürzeren zogen, setzte es zwei Tage später gegen die Selber Wölfe eine bittere 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)-Heimniederlage. Damit beträgt der Vorsprung der Alligatoren aus Höchstadt weiterhin vier Punkte vor den Lindauern.

„Wir brauchen das zweite Tor“, skandierte der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher, der am Sonntagabend als Moderator für die beiden urlaubenden Dieter Eibl und Thomas Tomaselli einsprang, rund zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in der heimischen Eissport-arena. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Oberfranken mit 2:1, Islanders-Goalie David Zabolotny hob seinen Schläger und wartete auf ein Zeichen, das Eis zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen zu dürfen. Doch erst etwa 60 Sekunden vor Ende bekam er das Okay von der Auswechselbank und spurtete schnurstracks übers Eis. 30 Sekunden vor der Schlusssirene gab es Bully vor dem Gästegehäuse, das Lindauer Tor blieb verwaist. Die Hausherren setzten alles auf eine Karte, doch die Scheibe landete beim Selber Stürmer Florian Ondruschka, der sein Glück mit einem Distanzschuss versuchte, jedoch daneben zielte. Kurz darauf wollte Erik Gollenbek für die Gäste alles klarmachen, doch warfen sich zwei EVL-Spieler in den Schuss und klärten. Wenige Augenblicke später war die Partie vorbei, enttäuschte Lindauer Fans verließen ihre Plätze und gingen nach Hause.

Dass es für die Islanders das erwartet schwierige Spiel werden würde, war schon im Eröffnungsdrittel absehbar. Hier übernahmen die Gäste sofort die Initiative, schnürten den EVL wiederholt in die eigene Spielhälfte ein. Einen ersten Warnschuss gab Dominik Müller ab (2.), während die Hausherren erst fünf Minuten später erstmals gefährlich vor Gästegoalie Niklas Deske aufkreuzten. Doch Andreas Farny traf beim Abschluss die Scheibe nicht richtig.

Die erste kalte Dusche des Abends für den EV Lindau folgte, als Farny gerade seine Zwei-Minuten-Strafe abgesessen hatte und aufs Eis zurückkehren wollte. Urplötzlich war Lanny Gare zur Stelle und netzte ungehindert zum 1:0 für Selb ein (17.).

Auch kurz vor der ersten Drittelpause lief es, aus Lindauer Sicht, alles andere als optimal. Nach zwei Bandenchecks gegen EVL-Stürmer Santeri Ovaska mussten hintereinander die Gästeverteidiger Dominik Kolb und Leon Kremer die Strafbank drücken. Zuerst kehrte Kolb zurück, dann erlaubten sich die Islanders einen Wechselfehler, womit der Überzahlvorteil wieder weg war.

Ausgeglichenes Spiel

Das Mitteldrittel vor 677 Besuchern in der Eissportarena kannte keinen wirklichen Sieger – teils drückten die Lindauer, teils die Selber Wölfe. Nach einer Riesenchance des Oberliga-Topscorers Ian McDonald, der an David Zabolotny scheiterte, war es EVL-Spielercoach Chris Stanley in Überzahl vorbehalten, den Ausgleich zu erzielen. Dessen Schuss von halblinks brachte Gästegoalie Deske nicht richtig unter Kontrolle – ganz gemächlich kullerte der Puck um Zentimeter über die Torlinie. Es folgten wütende Proteste der Oberfranken, doch das Schiedsrichtergespann blieb bei seiner Entscheidung und erkannte auf Tor für Lindau (31.).

Zu Beginn des Schlussdrittels suchten die Islanders die Entscheidung und belagerten für Minuten das Selber Gehäuse. Doch das finale Tor fiel auf der anderen Seite. In Überzahl, Andreas Farny saß wegen angeblicher Spielverzögerung auf der Strafbank, waren noch wenige Sekunden zu spielen, da spazierte Charles Graaskamp mit dem Puck quer durchs Lindauer Drittel, kreuzte dann vor Zabolotny auf und versenkte ihn ungestört zum Siegtreffer (46.).

Durch die 1:2-Niederlage ging für die Islanders ein Null-Punkte-Wochenende zu Ende.