Islanders treffen auf zwei Spitzenmannschaften

Die Regeln für das EVL-Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ist die Zuschauerzahl für das Heimspiel des Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders gegen die Starbulls Rosenheim am Sonntag um 18 Uhr auf 313 Zuschauer beschränkt. Es gilt die 2G-plus-Regel, das heißt: Alle Personen ab dem zwölften Lebensjahr, die Zutritt zur Lindauer Eissportarena erhalten, müssen entweder geimpft oder genesen sein plus mit einem in den letzten 24 Stunden durchgeführten medizinischen Antigentest getestet sein. Ein elektronischer oder in Papierform beglaubigter Testnachweis ist zwingend erforderlich. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis einschließlich elf Jahre – bei Schüler und Schülerinnen ist die Vorlage eines Schülerausweises oder eines ähnlichen Dokuments erforderlich. Alle Dauerkarten, Sponsorenkarten und sonstigen Eintritte können bedient werden. Parkplätze aus dem Altbestand der Eissportarena sowie auch der Thermenparkplatz hinter den Kleingärten sind kostenfrei nutzbar. Während des gesamten Stadionaufenthalts ist für alle Personen ab dem 16. Lebensjahr die FFP2-Maskenpflicht einzuhalten. Zwischen dem sechsten und 16. Lebensjahr ist eine medizinische Maske ausreichend. Die Maske darf nur während dem Verzehr von Speisen und Getränken abgelegt werden. Es gilt zudem eine Mindestabstandsregelung von 1,5 Metern bei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Bei Änderungen informieren die Lindau Islanders auf ihren Social-Media-Kanälen.