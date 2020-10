Islanders-Test: Deggendorf statt Memmingen

Der Ersatz für das ausgefallene Spiel am Freitag gegen die Indians vom ECDC Memmingen kann sich sehen lassen. Den Verantwortlichen der EV Lindau Islanders ist es gelungen, die Oberligamannschaft vom Deggendorfer SC zum Testspiel an den Bodensee zu locken. Statt Freitag wird das Spiel nun aber am Samstag um 18 Uhr in der Lindauer Eissportarena ausgetragen.

Mit dem Deggendorfer SC gastiert zum Testspiel am Samstag ein absolutes Spitzenteam der Oberliga Süd in Lindau. Der DEL2-Absteiger der Saison 2018/2019 ist gespickt mit Topspielern, die teils schon höherklassig gespielt haben. Aber auch extrem talentierte und junge Spieler gehören zum Kader des DSC – alles in allem eine gute Mischung zwischen jung und erfahren. Der Kader bei den Niederbayern hat sich aber auch verändert: Vor allem auf den Kontingentpositionen gab es einen größeren Wechsel. Jedoch verpflichteten sie gleichwertiges Spielerpersonal. Kein Wiedersehen gibt es jedoch mit David Zabolotny. Er verließ Deggendorf in Richtung Hannover. Verzichten muss Deggendorf vorerst auch auf Thomas Greilinger. Der Ex-DEL und Nationalspieler fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Nach dem Spiel gegen Ravensburg und einer intensiven Trainingswoche wird es spannend sein zu sehen, wie die Islanders gegen den Oberligakonkurrenten aus Niederbayern agieren können. Demnach können sich die Fans der EV Lindau Islanders also auf einen absoluten Testspiel-Leckerbissen freuen. Sie können die Begegnung auch live verfolgen. Zwar nicht vor Ort, da Zuschauer in der Eissportarena immer noch nicht erlaubt sein werden. Aber auf SpradeTV: Dort wird das Testspiel zwischen Lindau und Deggendorf im Livestream gezeigt, so die Islanders in ihrer Pressemitteilung. Auf SpradeTV kann das Spiel ab Freitag gebucht werden.

Der ursprünglich geplante Test gegen die Indians vom ECDC Memmingen musste aufgrund positiver Covid-19-Tests bei Memminger Spielern abgesagt werden.