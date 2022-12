Islanders siegen im Duell der Krisenklubs

Nach fünf sieglosen Spielen haben die EV Lindau Islanders endlich wieder gewonnen. Gegen den Tabellenletzten EHC Klostersee gelang ein 4:0. Vor allem an Goalie Dieter Geidl durften sich die Islanders in der Anfangsphase bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

Lindau gegen Klostersee. Not gegen Elend. Der Vorletzte empfängt den Letzten. Mehr Krise geht also fast gar nicht mehr in einem Spiel. Und doch ist Aufsteiger Klostersee inzwischen längst kein Kanonenfutter mehr. Spielerisch hat sich der Verein aus der Nähe von Grafing bei München weiterentwickelt und so gestalteten die Klosterseer die letzten Spiele auch enger. Die Folge: Am vergangenen Sonntag gelang der erste Sieg (2:1 nach Verlängerung) beim Höchststadter EC.

Die Islanders sollten also gewarnt sein. So stellte Coach John Sicinski auch die Reihen um im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Füssen. Der wiedergenese Eric Bergen und Alexander Dosch rückten in die erste Reihe der Lindauer. Zudem ersetzte Martin Mairitsch den Kontingentspieler Ace Cowans. Das Ziel: Hinten kompakt, vorne treffsicher. Schließlich kamen die Klosterseer mit Rückenwind nach Lindau. Und so gehörten die ersten zehn Minuten eindeutig auch den Gästen.

Klostersee dominiert in der Anfangsphase

Bereits nach sechs Minuten hätte Klostersee in Führung gehen müssen. Patrick Raaf-Effertz spielte einen kapitalen Fehlpass mitten in den Lauf von Lynnden Pastachak. Doch die riesige Chance vereitelte Lindaus Goalie Dieter Geidl mit einer klasse Reaktion. Und Klostersee blieb am Drücker, weil Raaf-Effertz wegen Hakens eine zweiminütige Strafe erhielt. Lindau schwamm dabei in Unterzahl mehrfach. Mit Glück und Dieter Geidl verhinderten sie einen Rückstand, der sowohl Chancen von Jordan Stallard als auch Pastachak parierte.

Fast aus dem Nichts kamen die Islanders zur Führung. Florian Lüsch traf in der 13. Minute. Andreas Farnys Schuss wehrte Klostersees Goalie Phillipp Hähl zwar ab, doch die Scheibe prallte hoch über das Tor, fiel fast senkrecht von oben herunter und kam kurz vor der Linie auf. Florian Lüsch brauchte den Puck nur noch ins Tor drücken.

Mit der Führung entstand ein Bruch im Spiel der Gäste. Ab sofort waren die Lindauer am Zug. Und diesen Schwung nahmen die Islanders mit, als Nicolai Quinlan wegen eines hohen Stockeinsatzes 2+2 Minuten auf die Strafbank musste. Daraufhin schnürte Lindau die Klosterseer im eigenen Drittel ein. Daniel Stiefenhofer, Arturs Sevcenko und Florian Lüsch vergaben gute Möglichkeiten zum Ausbau der Führung. So ging es mit dem knappen 1:0-Vorsprung in die Drittelpause. „Über das erste Drittel war ich nicht unglücklich“, sagte Gästecoach Dominik Quinlan nach der Partie. „Wenn wir ein oder zwei Tore schießen, wird das Spiel einfacher für uns.“ Islanders Coach John Sicinski stimmte ihm zu. „Es gab Chancen auf beiden Seiten, vor allem Pastachak hatte einige.“

Lindau trifft in der ersten Minute des zweiten Drittels

„Es müssen Tore rein und wir dürfen kein Gegentor kriegen“, forderte der Stürmer der Islanders, Corvin Wucher, in der Pause bei „SpradeTV“. „Wir führen 1:0, daran knüpfen wir an.“ Gesagt, getan. Eine Minute war im zweiten Drittel gespielt, da timte Vincenz Mayer einen Pass perfekt, wartete, bis Savcenko in Position war, sodass er den Puck nur noch einzuschieben brauchte. Das 2:0. Und weiter spielten nur die Lindauer. Farny scheiterte am glänzend reagierenden Klosterseer Goalie Hähl. Sevcenkos Schuss ging am Tor vorbei. Doch eine Lindauer Unterzahl – Lüsch musste wegen Stockchecks eine zweiminütige Strafe absitzen – nahm den Islanders den Schwung. Stockfehler, Fehlpässe und wenig Chancen auf beiden Seiten häuften sich in den folgenden Minuten.

Die beste Möglichkeit hatte in der 31. Minute der EHC. Stellard passte auf Pastachak, der aber aus aussichtsreicher Position verzog. Pastachak blieb auch weiterhin einer der auffälligsten Klosterseer. Doch Geidl war auf dem Posten. Während Klostersee nun versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen, gelang den Islanders in einem Gegenzug das 3:0. Savcenko spielte im perfekten Moment auf Dosch, der Hähl zum dritten Mal an diesem Abend überwand (34.). Und auch in der Folge war der Klosterseer Goalie im Mittelpunkt. Skylar Pachecos Schuss ließ Hähl abprallen, doch bei Stiefenhofers Nachschuss war Hähl wieder zur Stelle. So blieb es bei der verdienten 3:0-Führung am Ende des zweiten Drittels.

Klostersee bringt Leistung nicht mehr aufs Eis

„Das erste Drittel war ausgeglichen, im zweiten haben wir zwei leichte Gegentore bekommen“, sagte der Klosterseer Philipp Quinlan in der Pause. „Wir müssen nun schauen, dass wir schnell zu einem Tor kommen und dann nachlegen.“ Doch das war nur ein frommer Wunsch vom Stürmer des Tabellenletzten. Denn es scheiterte bereits an der mangelnden Chancenverwertung. So verzog Pastachak beispielsweise aussichtsreich bei einer 2:1-Situation.

Doch das Tor machten dann die Lindauer. Marinus Kritzenberger schwächte seine Mannschaft unnötigerweise durch übertriebene Härte. Während noch eine zweite Strafe für Quinlan angezeigt wurde, zog Farny ab und schoss die Scheibe ins Dreieck. Das 4:0, die Entscheidung. Vor allem, weil die Klosterseer nun ihren Frust freien Lauf ließen und weitere Strafen kassierten. Sie unterstrichen damit nachhaltig, warum sie die Strafenkönige der Liga sind. „Es waren einige dumme Strafzeiten dabei“, kritisierte Klostersees Coach Quinlan. „Es waren einige Strafzeiten zuviel.“ Trotzdem machten die Islanders daraus zu wenig. „Das Überzahlspiel war schlecht von uns“, analysierte Sicinski.

Erstes Shutout in der Oberliga für Geidl

Wenn dann doch einmal die Klosterseer noch gefährlich vor das Tor der Islanders kamen, war der 19-jährige Goalie Dieter Geidl zur Stelle. Sein erster Shutout im Seniorenbereich war schließlich mit dem 4:0 perfekt. „Wir haben uns mit dem Sieg für die Arbeit der letzten Wochen belohnt“, lobte Sicinski. „Wenn wir zu Null spielen, ist es immer eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Trotzdem wollte er natürlich seinen Goalie hervorheben. „Das ist sein erster Shutout in der Oberliga. Er ist der sichere Rückhalt, den wir brauchen“, sagte der Islanders-Coach. Vor allem brauchen die Lindauer auch am Freitagabend (20 Uhr) wieder einen Geidl in Topform bei der Partie in Landsberg.