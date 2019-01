Islanders mit „Wut im Bauch“ nach Memmingen

Bevor die Lindau Islanders am Sonntag den Höchstädter EC zum direkten Duell um Platz acht in der Meisterrunde der Oberliga-Süd treffen, geht es am Freitag (20 Uhr) zum brisanten Auswärtsspiel nach Memmingen. Mit „Wut im Bauch“, sagt Bernd Wucher, der Sportliche Leiter, werden die Islanders zu den Indians fahren, nachdem sie bisher alle vier Derbys in dieser Saison verloren haben. Der ECDC dagegen will seine aktuelle Form einmal mehr unter Beweis stellen, um Tabellenplatz fünf zu verteidigen.

Vier Niederlagen in dieser Saison gegen Memmingen wären ja an sich schon schlimm genug, wenn nicht die letzte in der Reihe die schlimmste gewesen wäre. 0:4 hieß es da beim ECDC aus Lindauer Sicht. „Blutleer“ war der Begriff, der danach laut die Runde machte. Derby hin, Derby her – aus einem ganz einfachen Grund wäre jetzt ein Sieg auch ohne Revanchegelüste wichtig. „Wir müssen Punkte sammeln“, sagt Wucher. Punkte nämlich, die die Lindauer in die Play-offs bringen sollen. Im Moment fehlt nur noch ein Zähler auf Höchstadt. „Das ist eine ganz interessante Konstellation“, sagt Wucher, der sich sowohl auf Memmingen als auch auf Höchstadt freut. Denn auch mit dieser Mannschaft habe sich eine „Hassliebe“ entwickelt, da sich beide in den vergangenen Jahren so häufig in wichtigen Spielen gegenüberstanden.

Großes Selbstvertrauen

Vorher wartet aber der ECDC Memmingen. Und der strotzt nur so vor Selbstvertrauen. „Wir sind sehr zufrieden. Es läuft richtig gut“, sagt Sven Müller der Sportliche Leiter der Indians, der die ursprünglich ausgegebenen Ziele schon jetzt übererfüllt sieht. Das heißt nicht, dass sich in Memmingen irgendeine Selbstzufriedenheit einstellen würde. Die Mannschaft wolle Platz fünf auf jeden Fall behaupten. Vielleicht sei ja sogar noch mehr drin, sagt Müller, der aber realistisch genug ist, dass die aktuell zehn Punkte Rückstand auf Rosenheim nicht leicht aufzuholen sind. Doch am Sonntag geht es für Memmingen zu den Starbulls – danach könnte der Rückstand kleiner geworden sein. Voraussetzung für eine realistische Restchance ist ein Sieg gegen Lindau am Freitagabend. „Wir haben in diesem Jahr noch kein Derby verloren“, sagt Müller. 8:0 stehe es aktuell, dazu zählt der Sportliche Leiter neben den vier Siegen gegen Lindau auch die vier Siege gegen Sonthofen. Alle Spiele seien aber „knallharte Duelle“ gewesen. Dass Memmingen immer gewonnen habe, habe womöglich daran gelegen, dass die Indians die fleißigere Mannschaft waren.

Womöglich hat es aber auch daran gelegen, dass die Memminger mit der Verpflichtung von Trainer Sergej Waßmiller ein glückliches Händchen bewiesen haben. Seit er dirigiert, läuft es bei den Allgäuern. Und das so etwas nicht nur einmal gelingen kann, haben die Indians jüngst mit der Verpflichtung des Litauers Tadas Kumeliauskas gezeigt, der sogleich voll eingeschlagen hat. Zum Team ist in dieser Woche der neue Co-Trainer Sergej Boldavesko gekommen, der Waßmiller gleich gegen Lindau unterstützen wird.

Aufseiten der Islanders kehrt Stürmer Viktor Lennartsson zurück, nachdem er zuletzt aus privaten Gründen in der schwedischen Heimat war. Für den Rest der Saison sicher verzichten muss Spielertrainer Chris Stanley auf Julian Tischendorf, der mit seiner Schulterverletzung nun endgültig passen müsse, sagt Wucher.