Islanders laden zum Familientag

Besonderes Highlight beim kommenden Heimspiel am Sonntag ist der von den EV Lindau Islanders veranstaltete Familientag. Aus diesem Grund startet das Spiel gegen den Deggendorfer SC bereits um 16 Uhr. Familien erhalten vergünstigten Eintritt. Höhepunkt des Tages ist der sogenannte Teddy-Bear-Toss, eine Tradition aus der NHL zu Gunsten benachteiligter Kinder. Beim ersten Tor der Heimmannschaft werfen die Zuschauer ihre mitgebrachten Teddys und sonstigen Kuscheltiere aufs Eis, die dann an die Hilfsorganisation Humedica gespendet werden. Damit die Teddys durch das Eis nicht nass oder dreckig werden, bitten die EV Lindau Islanders darum, die Kuscheltiere in Plastiktüten zu verpacken.

Erzielen die Islanders kein Tor, werden die Kuscheltiere nach der Schlusssirene aufs Eis geworfen. „Mit der attraktiven Anspielzeit und der Aktion mit dem Familienpreis, sowie dem Teddy-Bear-Toss, wollen wir den Familien aus Lindau und dem Umkreis, das Eishockey näherbringen.“, so Bernd Wucher, der erste Vorsitzender der EV Lindau Islanders.