Islanders kooperieren mit DEL-Club Bietigheim

Die EV Lindau Islanders und die Bietigheim Steelers werden in der Saison 2022/2023 Kooperationspartner. Das teilten der Eishockey-Oberligist am Mittwoch mit. Vom DEL-Klub sollen sich demnach bei den Inselstädtern die Youngster Simon Klatte, Cedric Riedl und Loris Walter weiterentwickeln und so viel wie möglich Spielpraxis in der dritthöchsten deutschen Liga sammeln und so ans Niveau für die höheren Spielklassen herangeführt werden.

Goalie Leon Doubrawa, der schon ein wenig DEL und DEL2-Erfahrungen mitbringt, soll bei den Lindauern eine noch wichtigere Rolle einnehmen, denn er ist als Goalie an der Seite für Matthias Nemec eingeplant. Die geographische Lage sowie die die Ziele, haben die Entscheidung der Verantwortlichen beider Teams zur Kooperation leicht gemacht. „Nach konstruktiven Gesprächen mit Volker Schoch und Rupert Meister, haben wir uns dazu entschlossen, mit Bietigheim unseren eingeschlagenen Weg, jungen Spielern eine Plattform zu geben, weiterzuführen“, sagt Milo Markovic zur Kooperation mit den Steelers.

Mit den Bietigheim Steelers habe der EV Lindau einen Kooperationspartner gefunden, der die Aus- und Weiterbildung junger Talente forciert und damit die gleiche Philosophie ausweise. Beiden Vereinen sei sehr viel daran gelegen, Nachwuchstalente ernst zu nehmen und ihnen eine reelle Chance zu geben, sich zu präsentieren und zu entwickeln. Ebenso sei es wichtig, die Jungs nicht als Spielball und Lückenfüller zu nutzen, sondern sie fest an den jeweiligen Standorten zu integrieren und auszubilden. Markovic dazu: „Wir freuen uns auf die jungen Spieler, insbesondere Leon Doubrawa wird als Backup-Goalie eine wichtige Rolle einnehmen. Er hat in der Bietigheimer Aufstiegssaison bewiesen, was für ein Potenzial er hat. Mit Matthias Nemec hat er bei uns auch einen guten Mentor, der gerne sein Wissen an junge Spieler weitervermittelt. Ich bin überzeugt davon, dass wir ein starkes Torhüter-Duo haben werden.“ Die drei weiteren Spieler der Steelers sind nach Angaben der Islanders Cedric Riedl als Verteidiger, sowie die Stürmer Simon Klatte und Loris Walter.