Islanders knapp unterlegen in der Schweiz

Die EV Lindau Islanders haben nach dem 2:3 gegen den EHC Lustenau am Samstag erneut eine knappe Testspielniederlage hinnehmen müssen. Auswärts beim Schweizer Drittligisten EHC Arosa verloren die Lindauer trotz mehrfacher Führung mit 4:5 nach Penaltyschießen. Vor 290 Zuschauern im Sport- und Kongresszentrum Arosa hielt Keeper Jamal Kotry alle Penaltys der Islanders.

Der deutsche Eishockey-Oberligist reiste ohne den etatmäßigen Goalie Matthias Nemec nach Arosa. Er fehlte aufgrund der Geburt seines Sohnes. Für ihn spielte Leon Doubrawa: Der 21-jährige vom Kooperationspartner Bietigheim Steelers soll bei den Lindauern Spielpraxis sammeln. Die Rolle als Back-Up-Goalie übernahm Timo Polzer.

Nichtsdestotrotz haben die Lindauer in der Schweiz Eindruck gemacht. In der Mitteilung des EHC Arosa ist von einem „starken Gegner“ die Rede. Obwohl die Gastgeber in einer Woche in die Saison starten, boten die Islanders ordentlich Paroli. Arosa hatte zwar mehr Chancen und traf teilweise auch sehenswert. Gerade im Mitteldrittel zeigten die Islanders aber ihre Qualität und schenkten dem Gegner durch Florian Lüsch (31.) und Neuzugang Marc Hofmann (32.) zwei Tore zum 2:2 und 2:3 in Überzahl ein. In seiner Mitteilung bemängelte Arosa, für zehn Minuten den Zugriff auf die Partie verloren zu haben. Lüsch war dann noch ein weiteres Mal erfolgreich und brachte die Lindauer mit 4:3 in Front (48.). Schon zu Spielbeginn lagen die Islanders vorne: Marvin Wucher traf nach Vorlage von Arturs Sevchenko (6.). Und auch, wenn Bo Salerno per sattem Schuss noch das 4:4 erzielte (54.) und die Gastgeber das Penaltyschießen für sich entschieden, fuhren die Islanders mit einem positiven Gefühl nach Hause. „Die Leistung beim Spiel in Arosa zeigt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg im Training ist. Denn gegen die Schweizer, welche nächste Woche in die Liga starten, zeigten sie erneut eine starke Leistung“, heißt es in der Mitteilung der Islanders.