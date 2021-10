Islanders-Kapitän Farny fehlt in Regensburg gesperrt

Nun ist er da – der erste Sieg der EV Lindau Islanders in der laufenden Spielzeit der Eishockey-Oberliga Süd. Am vergangenen Sonntag gab es dieses Erfolgserlebnis gegen die Höchstadt Alligators zu Hause nach Penaltyschießen. Im Lager der Islanders hofft man darauf, dass der Knoten endlich geplatzt ist und das Selbstvertrauen dadurch steigt. Dies ist auch gefordert, denn die Islanders müssen am Freitag (20 Uhr) zu den Eisbären Regensburg. Das Spiel beim Hauptrundenmeister der vergangenen Saison kann auch bei SpradeTV verfolgt werden.

Ein schwere Aufgabe wartet da am Freitagabend auf die EV Lindau Islanders in der Donaustadt. Die Eisbären mussten sich in der laufenden Saison bisher nur zweimal geschlagen geben, knapp mit 2:4 gegen den Deggendorfer SC und am vergangenen Sonntag erst mit 4:5 im Penaltyschießen beim Tabellenführer in Weiden. Zu Hause sind die Eisbären bislang noch ungeschlagen. Dass die Lindauer es aber auch mit den Großen der Liga aufnehmen können, zeigten sie beim Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden, als man sich erst sehr spät geschlagen geben musste. Mit dem neu gewonnen Selbstvertrauen und dem ersten Sieg im Rücken, erhoffen sich die Lindauer in Regensburg eine gute Partie und wenn es perfekt laufen sollte auch mögliche Punkte.

Im Team der Eisbären, trainiert von Max Kaltenhauser, gab es zur vergangenen Saison kaum Veränderungen. Drei Abgängen stehen mit Marvin Schmid (Memmingen) und Andrew Schembri (Deggendorf) zwei nennenswerte Zugänge gegenüber. Andrew Schembri macht bisher auch da weiter, wo er in Deggendorf aufgehört hat. Mit 13 Scorerpunkten nach sechs Spielen führt er nicht nur die interne Liste der Topscorer bei den Eisbären an, sondern ist auch aktueller Topscorer der Oberliga Süd. Die Verteidigung der Islanders muss also alles daran setzen, damit sich Schembri und Co. nicht entfalten können und bei eigenen Chancen eiskalt zuschlagen.

Einfach wird es für Lindau auf keinen Fall, aber dass in der Oberliga Süd jeder jeden schlagen kann, hat sich bisher auch schon gezeigt.

Zu den aktuellen verletzten Spielern, fehlt in der Domstadt auch Kaiütn Andreas Farny. Er ist in diesem Spiel aufgrund seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Höchstadt gesperrt.