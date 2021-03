Islanders haben noch keine Lust auf Sommerpause

Die EV Lindau Islanders müssen nur noch eine Hürde überwinden, um die Play-offs der Eishockey-Oberliga Süd zu erreichen. In den Pre-Play-offs stehen die Lindauer dem ECDC Memmingen gegenüber – am Freitag zunächst auswärts (20 Uhr), am Sonntag zu Hause im Lindauer Eichwald (17 Uhr/beide Partien bei SpradeTV). Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, für den Verlierer ist die Saison am Sonntagabend beendet.

Sowohl in Memmingen als auch in Lindau wären viele Fans zu diesen Derbys in den Pre-Play-offs in die Eishallen gekommen. In dieser Saison müssen die Zuschauer stattdessen vor den TV-Geräten sitzen, den Spielern fehlt die Unterstützung von den Rängen. An Motivation sollte es in beiden Lagern aber nicht fehlen. „Wir freuen uns alle auf die Play-offs – die schönste Zeit im Jahr“, sagt EVL-Cheftrainer Gerhard Puschnik. Der Sportliche Leiter Sascha Paul ergänzt: „Ab jetzt gilt es, nur noch für die Mannschaft zu spielen. Voller Einsatz, blaue Flecken, hartes und einfaches Eishockey. Die Mannschaft, die dies besser umsetzt, wird in die Play-offs einziehen.“ Die drei Lindauer Erfolge in der Hauptrunde spielen laut Puschnik keine Rolle mehr. „Die Memminger wollen zeigen, dass sie uns schlagen können.“

Für die EV Lindau Islanders und die ECDC Memmingen Indians sind die Pre-Play-offs nach einer ungewöhnlichen Saison mit vielen Höhen und Tiefen ein Erfolg. Die Islanders hatten unter anderem ihre Corona-Quarantäne mit vielen Infektionen im Team, die Indians hatten jede Menge Verletzungspech. Zwischendurch mussten die Memminger sogar um die Teilnahme an den Pre-Play-offs zittern. Letztlich half dem ECDC von Trainer Sergej Waßmiller aber die Rückkehr einiger Führungsspieler. In die Sommerpause möchte am Sonntagabend keine der beiden Mannschaften gehen. So werden beide Teams mit viel Einsatz in die beiden Spiele gehen. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Dienstag am letzten Spieltag der Hauptrunde – die Islanders gewannen die temporeiche Partie auch dank einer starken Verteidigung mit 2:0.