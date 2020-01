Islanders-Goalies sind Spieler des Monats Dezember

Das hat es so auch nicht gegeben: Bei der Wahl zum Spieler des Monats Dezember der EV Lindau Islanders gibt es zwei Sieger. Die zwei Goalies Michael Boehm und Lucas Di Berardo erhielten von den Fans des Vereins aus der Eishockey-Oberliga Süd die gleiche Anzahl an Stimmen.

In der am Dienstag bei den Memmingen Indians zu Ende gegangenen Hauptrunde waren die beiden sichere Rückhalte, die einen wesentlichen Teil zu Platz acht und zum Erreichen der Meisterrunde beitrugen. Mit ihren Leistungen füllten Di Berardo und Boehm die große Lücke, die der nach Deggendorf abgewanderte David Zabolotny nach der vergangenen Saison hinterlassen hatte. Bei der Übergabe zweier Uhren und zweier signierter Pucks an Boehm und Di Berardo für ihre Leistungen freuten sich unter anderem Stefan Tanzer, Chef des BMW-Autohauses Unterhauser (rechts) und LZ-Verlagsleiterin Christiane Gisbertz (Mitte mit den Ausgezeichneten). Für die beiden Gewinnerinnen, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten, gab es je ein Trikot der beiden Goalies.