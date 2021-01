Islanders erwarten „Kampf um jeden Zentimeter“

Die Terminjagd für den EV Lindau Islanders geht weiter. Nach der 2:5-Heimniederlage am Dienstag gegen den SC Riessersee stehen am Wochenende die nächsten beiden Herausforderungen an. Die Begebnungen mit den Landsberg Riverkings am Freitag (20 Uhr) und dem EV Füssen am Sonntag (17 Uhr) bezeichnet EVL-Coach Gerhard Puschnik als „richtungsweisend“.

Den Vergleich der Islanders mit den Landsberg Riverkings gibt es in dieser Spielzeit bereits zum dritten Mal. In diesem Duell steht es aktuell Unentschieden. Beim ersten Spiel in Lindau gab es eine deftige Klatsche für die Islanders, beim Rückspiel in Landsberg gelang die Revanche. Mit einem 8:3-Sieg konnte Lindau die Punkte an den Bodensee entführen. Dabei gelangen den Islanders sieben Tore im Powerplay. Die Erfahrung aus den vergangenen beiden Begegnungen mit den Riverkings lehrt die Lindauer, den Oberbayern nicht zu viel Raum zu geben. Der Kader der Riverkings gilt als eingespielt, auch wenn die Ergebnisse des Tabellenschlusslichts dies zuletzt nicht widerspiegeln.

Man kann am Freitag aber dennoch von einer harten und spannenden Partie ausgehen, in der die Lindauer von Beginn an dem Gegner ihr Spiel aufzwingen müssen. Im Kampf um Punkte und den daraus resultierenden Kampf um die Playoff-Plätze dürfen sich die Islanders in Landsberg eigentlich keinen Ausrutscher erlauben. „Die Riverkings dürfen wir nicht unterschätzen, sie kämpfen um jeden Puck und Zentimeter und geben niemals auf“, sagt Islanders-Headcoach Puschnik zum ersten Gegner am Wochenende.

Der DEL2-erfahrene Verteidiger Patrick Seifert, der dem Aufsteiger bis Ende November mit einem Try-Out-Vertrag zur Verfügung stand, spielt mittlerweile wieder beim Lindauer Kooperationspartner Ravensburg Towerstars. Für diese vakante Position in der Defensive, verpflichtete Landsberg kurz vor Weihnachten Mathias Jeske vom EHC Waldkraiburg. In der Offensive des Aufsteigers schmerzt das Saisonaus von Adriano Carciola, der sich Anfang Januar eine Schulterverletzung zuzog und den Mannen vom Lech nicht mehr zur Verfügung steht. Die punktbesten Spieler im Team der Oberbayern sind der Stürmer US-Importspieler Hayden Trupp und Michael Fischer.

Eine enge und schwierige Partie erwartet die Islanders auch am Sonntag. Dann ist der EV Füssen, einer der deutschen Traditionsvereine, zu Gast im Lindauer Eichwald. Auf nicht weniger als 16 deutsche Meistertitel blicken die Allgäuer in ihrer ruhmreichen Vergangenheit zurück. In der vergangenen Spielzeit waren die Füssener das Überraschungsteam der Oberliga Süd.