Islanders empfangen am Sonntag den TSV Peißenberg

Ein weiteres Schlüsselspiel für den Saisonverlauf erwartet die EV Lindau Islanders am Sonntag, 11. Februar: Um 18 Uhr empfängt die Mannschaft von EVL-Coach Mike Muller den TSV Peißenberg. Vor dem Wochenende lag der Gegner aus Oberbayern auf Platz zwei der Gruppe A der Qualifikationsrunde zur Oberliga.

Die Eishockeyfans des EVL erwartet ein absolutes Topspiel. Denn die Eishackler spielten nicht nur eine hervorragende Bayernligarunde, die sie auf Platz vier abschlossen. Die Mannschaft zeigte auch in der Oberliga-Qualifikation ihre Qualität und startete mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen. Unter anderem schlug der TSV die Islanders nach Verlängerung mit 5:4, den TEV Miesbach mit 5:2 und den EV Füssen 3:2. Vergangenes Wochenende gab es jedoch einen Rückschlag für die Oberbayern, als man zweimal Höchstadt unterlag und die Tabellenführung an die Mittelfranken abgeben musste.

Im Gegensatz zur ersten Begegnung gegen die Islanders können die Eishackler wieder auf die beiden Topspieler Manfred Eichberger und Florian Barth zurückgreifen, dürften also noch kompakter und laufstärker als ohnehin schon auftreten. mit Brandon Morley (zehn Scorerpunkte), Florian Höfler und Dejan Vogl (je sieben) hat man weitere Spieler, die in der Qualirunde schon Oberliga-reife Leistungen gezeigt haben.

„Wir müssen Kampf und Tempo annehmen und uns konsequent durchsetzen“, sagt EVL-Trainer Mike Muller. Der konnte vor dem Wochenende noch nicht sicher sein, den angeschlagenen Michal Mlynek einzusetzen. Zudem muss er auf den gesperrten Simon Klingler verzichten.

Mehr denn je wird es in einem engen Spiel wie dem am Sonntag zu erwartenden auf die Überzahl- und Unterzahlsituationen ankommen. Hier haben die Islanders bei ihrem Powerplay noch immer Leistungsschwankungen. Zwar stehen 26 Prozent Erfolgsquote zu Buche, doch am vergangenen Wochenende erzielten die Lindauer keinen einzigen Überzahl-Treffer. Gegner Peißenberg ist gar seit drei Spielen erfolglos. Dafür haben sich die Islanders in Unterzahl verbessert und hier allein am Wochenende zuvor, bei einem Gegentreffer, sogar drei Tore markiert.

„Dieses Spiel wird auch über Leidenschaft und Einstellung entschieden werden“, betont der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher und fügt hinzu: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass Mike Muller dies geweckt hat.“ Mit der Unterstützung der Lindauer Fans könnte es im Eichwald endlich wieder ein Eishockey-Fest geben – ein sehenswertes Spiel zweier Teams mit Qualität. Also ein idealer Abschluss des Faschingssonntags, da das Ende des Narrensprungs auf der Insel und der Spielbeginn (18 Uhr) zeitlich gut auseinanderliegen. (ec)