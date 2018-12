Islanders düpieren den nächsten Altmeister

Nach dem Austausch ihres offensiven Kontingentspielers und dem reaktivierten Spielertrainer Chris Stanley unter der Woche durfte man gespannt sein, ob die EV Lindau Islanders am Wochenende den Negativtrend stoppen konnten. Waren doch keine Geringeren als die Starbulls Rosenheim am 23. und 24. Spieltag der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd der Gegner. Am Ende fuhr die Mannschaft vom Bodensee zwei 3:2-Siege und damit satte fünf Punkte ein und machten einen ersten großen Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt.

Dass Stanley seinen Mitspielern auf dem Eis eine große Hilfe ist, davon konnte man sich in beiden Spielen gegen das Topteam aus Oberbayern überzeugen. Der 39-Jährige gewann fast alle Bullys, an welchen er beteiligt war, setzte seine Offensivleute immer wieder in Szene und steuerte selbst beim Penaltyschießen am Freitagabend in Rosenheim den entscheidenden Treffer bei.

„Er hilft der Mannschaft, in Drucksituationen umzugehen und ist, gerade für die jüngeren Spieler, ein großes Vorbild auf dem Eis“, fasste Niels Garbe bei der sonntäglichen Pressekonferenz im Eisstüble der Lindauer Eissportarena die Stärken des „Leaders“ zusammen. Kurz zuvor feierten die EVL-Fans den zweiten Sieg binnen 48 Stunden gegen die Starbulls, die durch zwei schnelle Gegentore im Eröffnungsdrittel schnell ins Hintertreffen gerieten und am Ende vergeblich dem Rückstand hinterherliefen. Nach dem sensationell anmutenden Erfolg Ende Oktober gegen Landshut war es der nächste Coup gegen einen Club im Range eines deutschen Altmeisters.

Das gesteckte Ziel der Rosenheimer vor den zwei Spielen gegen Lindau brachte Starbulls-Trainer Manuel Kofler in der Vorwoche auf den Punkt: „Wir wollen uns die verlorenen Punkte gegen Regensburg in den Spielen gegen Lindau zurückholen.“ Eigentlich planten die Oberbayern, die den Eisbären Regensburg als derzeitiger Spitzenreiter auf den Fersen bleiben wollten, zwei Siege gegen den Tabellenzehnten vom Bodensee fest ein – zumal deren kanadischer Kontingentspieler Chase Witala am Freitagabend nach überstandener Verletzung wieder ins Aufgebot zurückkehrte.

Dort, beim ersten Aufeinandertreffen des Wochenendes, verlief für die Starbulls vor heimischer Kulisse zunächst alles nach Wunsch. Der Tabellenzweite begann druckvoll und nutzte gleich das erste Überzahlspiel – EVL-Verteidiger David Farny musste wegen Haltens auf die Strafbank – zur 1:0-Führung durch Dusan Frosch (13.), der nicht energisch genug angegriffen wurde und sich die Ecke aussuchen konnte. „Sie haben ein Top-Überzahlspiel“, meinte Chris Stanley, der von seinen Mitspielern zur ersten Drittelpause „mehr Checks und mehr Energie“ forderte. Kurz zuvor konnten sich die Islanders halbwegs vor dem Rosenheimer Gehäuse festsetzen und drückten auf den Ausgleich – zunächst ohne Erfolg.

EVL-Goalie hält Gäste im Spiel

Mit 25:9 Schüssen in der Statistik ging der zweite Spielabschnitt klar an die Hausherren, die durch einen Alleingang von Fabian Zick nach 23 Minuten auf 2:0 stellten. In der Folge schwächten sich die Lindauer durch Strafzeiten in schöner Regelmäßigkeit selbst, hatten jedoch in David Zabolotny einen ausgezeichneten Goalie, der mit tollen Abwehraktionen einen höheren Rückstand verhinderte und den EVL im Spiel hielt. „Wir haben noch 20 Minuten, das Spiel zu drehen“, sagte ein selbstbewusster Andreas Farny während der zweiten Drittelpause im Interview mit Spradetv.

Die Ansage des Lindauer Kapitäns war nicht zu hoch gegriffen und fruchtete. Wieder einmal war es der torhungrige EVL-Verteidiger Anthony Calabrese, der zuschlug. Zuerst netzte der US-Amerikaner, auf Spieleröffnung von Stanley und Vorlage von Simon Klingler, zum 1:2 ein (44.). Calabrese, der nach dem Wochenende die Scorerwertung der Islanders weiter klar anführt, war es auch, der in der Schlussminute den mittlerweile nicht unverdienten 2:2-Ausgleichstreffer besorgte – in doppelter Überzahl, nachdem Lindau eine Auszeit und Zabolotny vom Eis nahm.

Nachdem die Overtime ohne Folgen blieb, musste es das Penaltyschießen richten. Anders als eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Riessersee, bewiesen die Lindauer Spieler jetzt Nervenstärke. Ausgerechnet Stanley war es vorbehalten, seinen ersten Einsatz auf Eis in Diensten des EVL mit dem Siegtor zu krönen. „Sensationell. Wir hatten ein gutes Momentum, um zurückgekommen“, entfuhr es Niels Garbe bei der anschließenden Pressekonferenz im Rosenheimer Eisstadion.