Islanders chancenlos gegen Rosenheim

Der kurze Aufwärtstrend der EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd scheint schon wieder vorbei. Nach zwei Siegen gegen Memmingen und Landsberg gab es bereits am Sonntag eine klare 3:6-Niederlage gegen Höch-stadt. Am Dienstagabend unterlag das Team von Chefcoach Gerhard Puschnik dann den Starbulls Rosenheim ebenfalls deutlich mit 1:5.

Dass es schwer werden würde für die Lindauer, etwas Zählbares in der eigenen Halle zu holen, zeigte sich bereits im ersten Drittel. Durch Tore von Kyle Gibbons (5.) und Simon Heidenreich (6.) führten die Gäste aus Rosenheim früh mit 2:0.

Immerhin können sich die Islanders momentan auf ihr Überzahlspiel verlassen. Nach zuletzt neun Powerplay-Toren in den vergangenen beiden Spielen schlug der EVL auch gegen die Starbulls wieder zu: Damian Schneider verkürzte in Überzahl auf 1:2 (25.). Die Freude währte aber nur kurz: Nur 62 Sekunden später brachte Curtis Leinweber die Gäste wieder mit zwei Toren in Front. Heidenreich (45.) und Tobias Meier (56.) sorgten im Schlussdrittel für den verdienten 1:5-Endstand.