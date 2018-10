Islanders bremsen Alligatoren aus

Mit dem knappen 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)-Heimerfolg am Freitagabend vor rund Zuschauern am Freitagabend in der Eissportarena im Eichwald haben die EV Lindau Islanders ihre Negativserie in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd beenden können und sich vor dem Sonntagsspiel beim ECDC Memmingen (18.45 Uhr) vom zehnten auf den neunten Tabellenrang verbessern können. Da die Indians zeitgleich beim Tabellenletzten EHC Waldkraiburg mit 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) die Oberhand behielten, rangieren die beiden letztjährigen Teilnehmer an der bayerischen Play-off-Eishockeymeisterschaft vor ihrem direkten Aufeinandertreffen am Sonntagabend (18.45 Uhr, Hühnerberg) weiterhin mit einem Punkt Unterschied im Ranking hintereinander.

„Ich bin sehr froh über unsere Leistung“, sagte EVL-Headcoach Chris Stanley bei der Pressekonferenz im Eisstüble und zollte seinem Kapitän Es war ein Abend, bei welchem das Überzahlspiel beider Mannschaften Garant für den Torerfolg gewesen war. Gästecoach Martin Ekrt bemängelte, dass seine Mannschaft „nicht richtig ins Spiel reingekommen“ sei und sich nicht ans System gehalten habe.

In der Tat musste der Gegner aus Mittelfranken, der ohne die erkrankten Lukas Lenk und Martin Vojcak anreisten, schon nach wenigen Minuten ihre Reihen erneut umstellen. Der Grund: HEC-Stürmer Jari Neugebauer fiel wegen einer Verletzung, die er sich in der Anfangsphase zuzog, bis zum Mitteldrittel aus.

Daraus konnten die Islanders – jedenfalls zunächst – kein Kapital schlagen. Beide Mannschaften standen über weite Strecken der Partie hinqwf kompakt. Und wenn sich einmal Schussmöglichkeiten boten, waren mit Philipp Schnierstein auf Höchstadter und seinem David Zabolotny auf Lindauer Seite zwei bärenstarke Goalies zur Stelle und ließen nichts zu. Nachdem Lindau in der zwölften Minute mit zwei Mann mehr auf dem Eis die numerische Überlegenheit nicht auszunutzen wusste, endete der erste Durchgang letztlich torlos.

Mehr geboten wurde den rund 600 Zuschauern, darunter einigen mitgereisten Fans aus Höchstadt, im Mitteldrittel. Hier stellten die Lindauer durch Anthony Calabrese und Jan Hammerbauer binnen vier Minuten auf 2:0 vor. Beide Treffer, wie auch das 1:2 durch Richard Stütz, fielen aus Überzahlspielen heraus. Bei der 1:0-Führung fand der EVL-Kontingentspieler aus halbrechter Position die Lücke vor dem Tor von Schnierstein. Das 2:0 markierte Hammerbauer mit einem abgefälschten Schuss aus dem Sturmzentrum.

Recht eng wurde es für die Islanders im Schlussdrittel nach dem Anschlusstreffer von Stütz, der seinen Schläger in einen Schuss von Michal Petrak reinhielt und damit EVL-Torhüter Zaboloty überwand (47.). Nun witterten die Gäste plötzlich Morgenluft, rannten das Lindauer Tor ein ums andere Mal an und nahmen in den beiden Schlussminuten auch noch Schnierstein vom Eis. Trotz doppelter Unterzahl, Lindaus Verteidiger David Farny musste nochmals auf die Strafbank, retteten die Hausherren den knappen Vorsprung letzlich über die Zeit.