Islanders bestreiten letzten Härtetest gegen einen Zweitligisten

Der Saisonstart rückt näher, die EV Lindau Islanders steigern zum Abschluss die Intensität. Im letzten Vorbereitungsspiel trifft der Eishockey-Oberligist am Sonntag (17 Uhr/SpradeTV) auf den EHC Freiburg aus der Deutschen Eishockey-Liga 2. Es ist der letzte Test vor dem Oberliga-Auftakt am 8. Oktober gegen den Lokalrivalen ECDC Memmingen.

Goalie Nemec trifft auf sein altes Team

Das Spiel am Sonntag ist für das Team von Cheftrainer Stefan Wiedmaier ein echter Härtetest. Der Zweitligist Freiburg ist am Wochenende in einem Trainingslager und bestreitet auf der Rückreise noch das Testspiel in Lindau.

Auf beiden Seiten kommt es zu einem Wiedersehen von Akteuren mit ihrem Ex-Verein. Im Team der Wölfe ist dies Sofiene Bräuner, der nach seinem Jahr in Lindau und einer Spielzeit in Leipzig wieder für seinen Heimatverein in der DEL2 spielt. Lindaus neuer Goalie Matthias Nemec stand in der Saison 2018/19 im Tor der Freiburger. Der gebürtige Freiburger Raphael Grünholz muss gegen die Wölfe passen. Der Lindauer Verteidiger erlitt laut Mitteilung im Training eine Oberkörperverletzung. Für die Islanders wird es gegen diesen Gegner darum gehen, in der Defensive kompakt zu stehen und nach vorn Akzente zu setzen.

Karten für das Spiel mit der familienfreundlichen Startzeit um 17 Uhr gibt es laut EVL-Mitteilung an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online. Die EV Lindau Islanders bitten ihre Fans darum, sich die Karten möglichst schon im Vorverkauf zu besorgen, um lange Schlangen und Menschenansammlungen an den Kassen zu vermeiden. Für den Zutritt in die Lindauer Eissportarena gilt die 3G-Regel mit den entsprechenden Nachweisen.

Die Trainer probieren viel aus

Von bisher drei Testspielen haben die Islanders eins gewonnen und zwei verloren. Wie in der Vorbereitung üblich probieren die Trainer an den verschiedenen Standorten aber auch gerne verschiedene Abläufe aus, um zu Saisonbeginn die optimalen Reihen und Formationen aufs Eis schicken zu können. Die Ergebnisse sind deshalb oft zweitrangig – das gilt auch für Lindaus neuen Cheftrainer Stefan Wiedmaier. „Für mich als Trainer ist wichtig, dass sich die Spieler ständig verbessern wollen. Man muss sehen, dass sich das Team ständig weiter entwickeln will“, sagt Wiedmaier in einem vom Verein veröffentlichten Interview. „Die Mannschaft muss an jedem Spiel alles aus sich herausholen.“

In Sachen Kaderstatus können die Islanders noch einen weiteren Zugang vermelden. Kevin Richter hat in seinen Probewochen bei den Lindauern überzeugen können und hat daher einen Vertrag für die Saison 2021/22 unterschrieben. Richter wird zudem auch als Nachwuchstrainer im Verein eingebunden, da er einen Trainerschein besitzt. Aufs Eis gehen wird er bei den Islanders mit der Nummer 91.

Über Ingolstadt und Höchstadt zum Probetraining an den Bodensee

Am Wochenende wird zudem in Michael Pröbstel ein weiterer Spieler über einen Probevertrag die Chance bekommen, sich bei den Lindauern zu präsentieren. Der 20 Jahre alte Spieler, der laut den Islanders sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden kann, wurde beim ERC Ingolstadt ausgebildet und bekam in der Saison 2019/20 in acht Spielen Eiszeit bei den Höchstadt Alligators in der Oberliga Süd. In der vergangenen Saison spielte der 20-Jährige noch einmal für die U20-Mannschaft des ERC Ingolstadt in der Deutschen Nachwuchsliga. Wenn alle Details geklärt sind, soll Pröbstel vermutlich beim Spiel gegen die Wölfe Freiburg sein erstes Spiel für den EVL bestreiten.

Mit Niklas Jakob sind sich die EV Lindau Islanders dagegen nicht einig geworden. Der 20-jährige gebürtige Kaufbeurer hat während des Try-outs am Bodensee einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschrieben. Mit dem Kader ist Trainer Wiedmaier absolut zufrieden: „Wir haben ein paar ältere Spieler verpflichtet, wir haben hungrige, junge Spieler dabei, und dann haben wir ein paar arrivierte Spieler, die schon seit ein paar Jahren in Lindau sind. Diese Mischung kann sehr viel ausmachen.“