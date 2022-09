Islanders bestreiten das erste Testspiel

Von nun an schuften die Eishockeyspieler der EV Lindau Islanders für die neue Oberligasaison 2022/2023. Zum Auftakt der Vorbereitung ging es für die Lindauer direkt in das Trainingslager Richtung Gröden (Südtirol). Dort sollen im EVL-Team nach dem etwas größeren Umbruch die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden. Am Ende des viertägigen Trainingslagers steht dann vor der Heimfahrt noch ein erstes Testspiel an.

In der Partie zum Abschluss des sicherlich schweißtreibenden Trainingslagers am Sonntag um 17 Uhr treffen die Lindauer auf die Alps-Hockey-League-Mannschaft des HC Gherdeina (Italien). „Gegen eine Mannschaft aus Gröden, die sich schon seit mehr als vier Wochen im Training befindet, wird es vorrangig darum gehen, die Erkenntnisse aus dem Spiel in die weitere Trainingsarbeit einfließen zu lassen“, heißt es in der EVL-Mitteilung. „Das Ergebnis ist hier vorerst zweitrangig, wenngleich es für das Team der Lindauer auch darum gehen wird, dem Alps-Hockey-League-Club die Stirn zu bieten und selbst aktiv zu sein.“ Für Lindaus Cheftrainer Stefan Wiedmaier bietet die Begegnung zum ersten Mal die Gelegenheit, sein neu formiertes Team in einem Wettkampf gegen eine andere Mannschaft zu sehen. Sicherlich, das liegt in der Natur der Sache, wird er im ersten Vorbereitungsspiel einiges ausprobieren.

Zweites Vorbereitungsspiel in Lustenau

Nach der Rückkehr wird es für das Team der Islanders dann am Montag für ein Training auf das Eis nach Lustenau (Österreich) gehen, ehe einen Tag später am selben Ort das nächste Vorbereitungsspiel ansteht. Dann ist es auch für die Lindauer Fans nicht allzu weit, denn am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr duelliert sich das Wiedmaier-Team mit dem EHC Lustenau, einer weiteren Alps-Hockey-League-Mannschaft. Die Islanders hoffen auf Unterstützung.