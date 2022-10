„Wenn ich im Iran wäre, wäre ich vielleicht tot“ - Iranerin erzählt von ihrer Flucht

Mit 14 Jahren verließ Kimia Pour den Iran. Die Religion, nach der sie leben wollte, wurde in ihrer Heimat nicht akzeptiert. Als Frau sah sie keine Zukunft in ihrem Land. Die aktuellen Proteste im Iran lassen sie neuen Mut schöpfen, dass sich dort etwas verändert. „Wenn ich im Iran wäre, wäre ich vielleicht tot“, sagt sie.

Die 18-Jährige weiß, wie es sich anfühlt, nicht sagen, denken und machen zu können, was sie möchte. „Frauen können nicht in Freiheit leben, dürfen nicht anziehen und sagen, was sie wollen“, sagt die junge Frau.

Vor vier Jahren ist die 18-Jährige mit ihrem Vater nach Lindau gekommen. Er ist mittlerweile in Griechenland und sie lebt alleine in Lindau.

Seit sie neun Jahre alt war, musste Kimia Pour ein Kopftuch tragen. Das müssen alle Mädchen im Iran in diesem Alter, erzählt sie. Eigentlich wollte sie das nicht, denn sie wollte Christin sein. Als sie in der Schule eine Kette mit einem Kreuz daran trug und ihre Lehrer es bemerkten, bekam sie Ärger. Ab diesem Tag versteckte sie die Kette. Kimia erlebte, was es bedeutet, eine Frau in ihrem Land zu sein. Vieles durfte sie nicht machen, weil sie ein Mädchen ist, erzählt sie. „Ich durfte abends nicht allein auf die Straße gehen, oft machten sich meine Eltern Sorgen.“

Die 18-Jährige lebt ohne ihre Eltern in Deutschland

Mit 14 Jahren beschloss sie gemeinsam mit ihrem Vater aus dem Iran zu fliehen. Ihr Vater schaffte es nur bis nach Griechenland, aber Kimia gelang der Weg nach Deutschland. Vier Jahre lebte sie in einem Jugendheim in Lindenberg. Mit 18 Jahren suchte sie sich eine eigene Wohnung. Mittlerweile macht sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin in Lindau.

Ihre Geschichte erzählt Kimia auch am Mittwochabend vor der Inselhalle in Lindau. Mehr als 120 Menschen sind zu der Kundgebung gekommen, um sich für die Frauen im Iran zu solidarisieren. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass die Menschen im Iran nicht allein sind“, sagt Lilly Puttkamer. Sie ist eine der Organisatorinnen.

Keiner, der hier aufgewachsen ist, weiß, wie die Frauen im Iran leben. Maja Disoss

Junge Menschen aus Lindau und Umgebung, einige von ihnen hatten auch schon die Black-Lives-Matter im Juni 2020 und einige Fridays-For-Future-Demonstrationen in Lindau veranstaltet, hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Sie haben sich mit Menschen zusammengetan, die mittlerweile in Lindau leben, aber im Iran aufgewachsen sind. Ihnen sei es wichtig gewesen, Menschen aus dem Iran miteinzubeziehen, damit sie aus ihrer Sicht berichten können. „Keiner, der hier aufgewachsen ist, weiß, wie die Frauen im Iran leben“, sagt Maja Disoss.

Frauenrechte im Iran werden seit Jahren unterdrückt

Bei der Kundgebung kommen Iranerinnen und Iraner zu Wort. Sie haben iranische Flaggen und Plakate, auf jeden „Woman, Life, Freedom“, also „Frauen, Leben, Freiheit“ steht. „Es macht mich wütend, das mitanzusehen“, sagt eine Frau ins Mikrophon. Man können jetzt nicht mehr tun, als eine Stimme zu sein. Die Unterdrückung im Iran müsse aufhören, sagt eine andere. Die Kopftücher dürften keine Pflicht mehr sein.

Solidarisieren mit den Frauen im Iran: Auch die 18-jährige Kimia Ghazanfari Pour hat eine Rede gehalten. (Foto: Ronja Straub)

Auch Matab Hartl ist zu der Kundgebung gekommen. „Es ist als Frau schwer zu ertragen, wenn man sieht, wie die Mädchen behandelt werden im Iran“, sagt sie. Vor über 30 Jahren ist die 45-Jährige aus dem Iran geflohen. Schon damals hat die Unterdrückung des Regimes begonnen, sagt Hartl. Dass die Rechte der Frauen im Iran nicht geachtet werden, sei nicht neu. Seit der islamischen Revolution von 1979 gelten in dem Land unter anderem strenge Kleidungsvorschriften für Frauen.

Solidarisieren mit den Frauen im Iran: Mehr als 120 Menschen sind am Mittwochabend vor die Lindauer Inselhalle gekommen, um zu zeigen, dass sie für Freiheit und die Rechte der Frauen im Iran einstehen. (Foto: Ronja Straub)

Proteste gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran gab es immer wieder. Im Rest der Welt haben aber nur die wenigsten davon erfahren. In den Fokus gerückt ist das Thema seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie ihr Kopftuch „unangemessen“ getragen haben soll. Seitdem gehen im ganzen Land vor allem Frauen, aber auch Männer auf die Straße. Auch Matab Hartls Cousinen, die im Iran leben, haben an den Demonstrationen teilgenommen. „Sie haben am ganzen Körper blaue Flecken, weil brutal gegen die Proteste vorgegangen wird“, sagt die 45-Jährige.

„Frauen müssen selbst entscheiden können.“

Ihr, Kimia Pour und den anderen auf der Kundgebung ist es wichtig zu unterscheiden, dass die Proteste nicht gegen die Religion im Iran, den Islam gehen, sondern gegen das Regime. Das Kopftuch habe nichts mit dem Glauben und nichts mit einer Frau zu tun, sagt Hartl. „Frauen müssen selbst entscheiden dürfen, was sie tragen und was sie arbeiten möchten.“

Kimia Pour hat seit Wochen keinen richtigen Kontakt zu ihrer Familie im Iran. Seit dem Beginn der Proteste ist das Internet dort nicht richtig zugänglich, die Sozialen Medien gestört, auch Telefonieren ist schwierig. Ob es ihnen gut geht, weiß sie nicht. „Ich kann es nur hoffen“, sagt sie. Das, was der 22-jährigen Mahsa Amini passiert ist, könnte jedem passieren, glaubt die junge Frau.