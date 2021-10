iPad-Tag an der Maria-Ward-Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem wir am Ende des letzten Schuljahres allen Schüler/-innen ein iPad zur Verfügung stellen konnten, fand am 6. Oktober ein Projekttag für die 6. bis 10. Klassen statt, an dem wichtige Inhalte und Umgangsweisen mit dem Tablet schuleinheitlich besprochen wurden. Das war ein wichtiger Baustein im Prozess der fortschreitenden Digitalisierung. Neben dem Vorteil in manchen Bereichen papierlos arbeiten zu können, ist es uns vor allem wichtig, dass die Jugendlichen alles Handwerkszeug für ihre Zukunft bekommen und zunehmend sicherer werden im Umgang mit den modernen Medien.

Die iPads sind in Puncto Daten- und Jugendschutz durch das IT-Team unseres Schulträgers vorinstalliert. Im unternehmenseigenen App-Store finden die Jugendlichen alles, was sie zum Arbeiten brauchen.

In jeder Jahrgangsstufe wurde der Umgang mit Apps wie OneDrive, OneNote, Excel, Word, aber auch spezielle Tipps und Tricks, die iPad-typisch sind, trainiert. Damit vertieften wir die Grundkenntnisse, die die Schüler im Home Office schon gesammelt hatten. Ganz besonders wichtig war uns auch, darauf einzugehen, wie wir im Netz miteinander umgehen und Regeln der Netiquette wurden gemeinsam erarbeitet.

Wer fleißig ist, braucht auch Pausen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist hier sehr wichtig, denn nur sie können zuhause dafür sorgen, dass Bildschirm-Auszeiten eingehalten werden. Außerdem finden Elternfortbildungen statt, damit auch sie von der Schule genutzte Apps verstehen und ihre Kinder beim Lernen unterstützen können.

Schon jetzt merken wir, wie die Digitalisierung unseren Schulalltag verändert. Die Schüler/-innen können über Teams ganz unkompliziert jederzeit auf die Lehrer zugehen und Fragen klären. Bei der Unterrichtsvorbereitung ergeben sich neue didaktische Möglichkeiten: wo man früher noch extra in den Computerraum wandern musste, kann man nun jederzeit und überall direkt recherchieren lassen und die Kinder so leichter in einen verantwortlichen Umgang mit Medien und Informationen einführen.

Vieles im Bereich der Digitalisierung muss noch wachsen. So finden wir die Angebote der Verlage sowie den Lizenz-Dschungel der Online-Schulbücher noch recht unübersichtlich und es ist auch nicht leicht, im Überangebot von Lern-Apps die passenden herauszufiltern. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns mutig auf den Weg und wie es sich für eine Schule gehört, lernen wir dazu.