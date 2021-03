Inzidenzwert über 100: „Notbremse“ für den Landkreis Lindau

Seit der Ministerpräsidentenkonferenz ist klar: Bund und Länder wollen die dritte Corona-Welle mit verschärften Einschränkungen zu Ostern brechen. Für Baden-Württemberg sollen zudem weitere Regeln gelten. „Wir sind in einer der schwierigsten Phasen der Pandemie“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. „Es gibt derzeit keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte.“ Ein Überblick.

Wie viele Menschen dürfen sich zwischen Gründonnerstag und Ostermontag treffen?