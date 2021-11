Inzidenz im Landkreis Lindau liegt nun bei 550,6

Trauriger Rekord: Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Lindau hat am Donnerstag, 18. November 2021, mit 550,6 ihren bisherigen Höchstwert erreicht.

Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen mitteilt, sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5190 Menschen am Coronavirus erkrankt. Allein in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kamen 108 Neuinfizierte dazu.

66 Menschen verstarben mit dem Virus.

Zum Vergleich: Die Inzidenz im Bodenseekreis liegt bei 411,7, dort haben sich nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) Baden-Württemberg am Mittwochabend, 17. November, 148 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 12.471.

Für den Landkreis Ravensburg meldete das LGA am Mittwochabend 367 Neuinfizierte (Gesamt: 17.270) und eine Inzidenz von 518,4.

Bundesweit werden 65 371 Corona-Neuinfektionen registriert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist bundesweit stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 60 000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages den Höchstwert von 65 371 Corona-Neuinfektionen. Vor exakt einer Woche waren erstmals mehr 50 000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen schwankt innerhalb des Wochenverlaufes stark. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 336,9 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 319,5 gelegen, vor einer Woche bei 249,1 (Vormonat: 74,4) gelegen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.53 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 195 321 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Mittwoch mit 5,15 an (Dienstag: 4,86). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

So viele Menschen sind genesen

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 564 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98 538.