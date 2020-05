Investor plant Neubau von Hotel mit 280 Betten im Gewerbegebiet

Die öffentliche Stadtratssitzung in der Inselhalle an Mittwoch, 27. Mai, beginnt um 18 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem die Folgen der Corona-Krise für den Haushalt der Stadt, die Jugendarbeit in Lindau und die Finanzierung von Mehrkosten bei der Inselhalle. Die Zahl der Zuschauerplätze in der Inselhalle ist begrenzt. Außerdem herrscht in der Inselhalle Maskenpflicht.