Interview: Bodensee-Äpfel zwischen Preisdruck und modernem Obstbau

Herbstzeit ist vor allem eines: Apfelzeit. Das beliebte Kernobst ist in der Bodenseeregion aber längst nicht mehr allein. Inzwischen werden hin und wieder auch wahre Exoten angebaut. Aber auch der Apfel entwickelt sich weiter. Welchen Herausforderungen sich der Obstbau in der Region stellen muss, erklärt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf.

Herr Büchele, welches ist eigentlich Ihr liebstes Obst?

Ich habe sicherlich eine Liste meiner 20 liebsten Obstarten. Angefangen bei den Beeren über Kirschen, Renekloden, Mirabellen bis hin zu den Äpfeln und Birnen, also die einheimischen Früchte der gemäßigten Klimazone.

Auf der anderen Seite gibt es auch die vielen tropischen Früchte. Mango, Ananas, Banane oder Guave sind auch herrlich. Für mich ist die Vielfalt der Früchte faszinierend. Denn, wie Paracelsus sagte: „Wer glaubt, alle Früchte werden mit den Erdbeeren reif, versteht nichts von Trauben.“

Das heißt, beim Obst könne man vor allem dadurch zur Erkenntnis gelangen, wenn man vieles ausprobiert. Da passt es ja, dass in der Region immer mal wieder exotische Früchte angebaut werden.

Kiwis habe ich hier das erste Mal vor 15 Jahren gesehen. Wenn sie geschützt stehen, zum Beispiel an einer Hauswand, werden sie hier durchaus auch reif und sind geschmacklich ebenbürtig mit denen aus dem Supermarkt. Wir haben hier bei uns auch schon mal eine Bananenstaude gehabt, von der ich sogar eine Banane gegessen habe. Zwar war sie nicht so groß wie eine richtige, aber sie hat nach Banane geschmeckt. Das ist aber nicht mit dem vergleichbar, was man zum Beispiel in Indien für ein paar Cent bekommt.

Einen wirklichen Markt wird es bei uns dafür aber nicht geben. Auch wenn man sich die Transportkosten spart, ist der Wettbewerb von außen zu stark. Die deutlich niedrigeren Arbeitskosten und höheren Ernteerträge durch das bessere Klima gleichen das nicht aus. Deshalb sollte man sich lieber fragen, wo liegen unsere Möglichkeiten. Unsere Stärken sind die einheimischen Früchte. Also: Besser darauf konzentrieren und gut machen. Andere Früchte holt man sich von woanders her.

Zurück in die Region. Hier prägen vor allem Apfelplantagen das Bild.

Der Bodensee ist ein klassisches Kernobstanbaugebiet. Der Apfel hat deshalb eine überragende Bedeutung. Dies auch weil er im Angebot kein saisonales Obst mehr ist, weil er sich gut lagern lässt. Bei Erdbeeren geht das mit dem kontinuierlichen Angebot nicht so einfach.

Mit bestimmten Anbautechniken ist es heute aber möglich, sogar neun oder zehn Monate im Jahr Erdbeeren zu produzieren. Das wird bei uns allerdings selten gemacht, weil es sehr kostenintensiv ist. Und irgendwann haben die Menschen vielleicht die Erdbeeren auch satt. Es gibt schließlich noch andere Früchte, die auch gegessen werden wollen.

Sie sprechen bestimmte Anbautechniken an. Inwiefern verändert sich der Obstbau?

Beim KOB gibt es zum Beispiel das Projekt „Apfel4.NULL“. Dahinter stecken verschiedene Techniken für modernen Apfelanbau. Ein Teilaspekt ist hier zum Beispiel „zweidimensionale Bäume“. Normalweise wächst ein Baum in alle Richtungen.

Hier wird aber versucht, die Kultur als schmale Hecke zu erziehen. So könnte ein zukünftiger Apfelpflückroboter effizient arbeiten und Pflanzenschutz reduziert werden.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel soll in Zukunft wesentlich reduziert werden. Was bedeutet das für den Obstanbau?

Das ist gesellschaftliche Aufgabe für alle Akteure, nicht nur für den einzelnen Landwirt. Für uns als Versuchsstation ist die Reduzierung und Optimierung des Pflanzenschutzmittelaufwands schon immer ein wichtiges Ziel. Nach „Rettet die Bienen“ haben wir das in einem konkreten Auftrag formuliert bekommen.

Dazu zählt auch, dass die Pflanzenschutzsprühgeräte inzwischen wissen, wo sie sich gerade befinden. Um Pflanzenschutz gezielter – und sparsamer – auszubringen. Das Gerät stellt fest, dass sich neben ihm gerade gar keine Laubwand zum Besprühen befindet. So können beispielsweise in Junganlagen schon 50 Prozent eingespart werden.

Sind Schädlinge oder Krankheiten ein großes Problem beim hiesigen Obstbau?

Apfelschorf macht uns immer zu schaffen. Die Pilzkrankheit verursacht hässliche schwarze Flecken auf dem Apfel, was ihn somit unverkäuflich macht. Das lässt sich entweder mit Pflanzenschutzmitteln oder alternativ mit schorfresistenten Apfelsorten lösen. Es ist dabei ein Volksglaube, dass alte Sorten widerstandsfähiger sind als neue. Ein Gang durch unser Quartier alter Sorten wird einen schnell vom Gegenteil überzeugen.

Inzwischen gibt es immer mehr auf Resistenzen gezüchtete Sorten, die geschmacklich ebenbürtig mit bekannten Sorten sind – aber eben anders heißen. Die Verbraucher sind da leider ein bisschen konservativ, wenn es darum geht, neue Sorten zu akzeptieren.

Wir vom KOB sehen es als die Zukunft des Bodenseeraums, sich stärker solchen resistenten Sorten zuzuwenden. Wir sollten es als besonderes Merkmal der Region herausarbeiten, dass wir wegen unserer resistenten Sorten wenig Pflanzenschutzmittel brauchen.

Extremwetterereignisse kommen gefühlt immer häufiger vor. Wie wappnen sich die Bauern gegen Hitze, Unwetter oder Frost?

Der Bauer ist hier nicht Steuernder, sondern eher Getriebener. Er muss sich der Situation stellen und schauen, wo die tatsächlichen Bedrohungen liegen und was man dagegen machen kann. Im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands hatten wir dieses Jahr im Bodenseeraum noch Glück mit dem Wetter. Hier hat es genügend geregnet und wir haben schöne und große Äpfel.

Hier sind wir, was den Klimawandel betrifft, nicht so sehr negativ betroffen. Wir haben höchstens Schwierigkeiten mit dem Blütenfrost. Dafür gibt es inzwischen eine Versicherung. Den Hagel haben wir mit Hagelnetzen im Griff.

Welchen Herausforderungen muss sich der Obstbau stellen?

Der Markt selbst ist das Problem. Es ist nicht einfach, die Ware zu angemessenen Preisen am Markt abzusetzen. Einerseits sind viele Appelle zu hören, dass man regionale Produkte kaufen soll, wofür sich die Supermärkte sogar entsprechende Labels geben. Letztendlich sind das aber häufig Marketingmaßnahmen, während auf der anderen Seite die Bauern preislich unter Druck gesetzt werden.

Der Handel redet also vor allem davon, setzt es aber nicht um. Und wenn er regionales Obst anbietet, muss es leider eins sein: billig. Das ist die Solidarität in anderen EU-Ländern wie zum Beispiel Österreich anders. Das Narrativ muss sich ändern: Es macht auf Dauer keinen Sinn, die eigenen Bauern unter Druck zu setzen und in die Knie zu zwingen, um dann am Ende das Obst aus China oder sonst woher beziehen zu müssen. Bei den Verbrauchern ist das Bewusstsein teilweise schon da. Aber zwischen Bauer und Verbraucher sitzt immer noch der Vermittler, der Handel.

Da spielt die aktuelle Energiekrise bestimmt auch eine Rolle.

Natürlich ist moderne, mechanisierte Landwirtschaft energieintensiver als früher. Wir wandeln Sonnenenergie mithilfe fossiler Energie in Essbares um. Dafür müssen die Bauern eben pflügen oder den Mähdrescher fahren. Denn wir brauchen Nahrungsmittel und zunehmend mehr davon. Wir Agraringenieure verbessern allerdings diese Produktionsprozesse Schritt für Schritt, um sie energieärmer und effizienter zu machen.

Die erheblichen Produktionsmengensteigerungen der vergangenen Jahrzehnte wurden nur durch den Einsatz von modernen Produktionsmitteln wie Mineraldünger und Pflanzenschutz ermöglicht. Allerdings hat sich dieses Jahr der Preis für Stickstoffdünger durch die gestiegenen Energiekosten vervierfacht.

Dadurch werden zwei Dinge passieren: Es wird weniger Dünger eingesetzt und die Produktionsmenge wird erheblich zurückgehen. Außerdem wird die Düngerproduktion aus Deutschland in Länder abwandern, die billige Energie zur Verfügung haben.

Das KOB züchtet zwar nicht selbst, prüft aber Apfelneuzüchtungen aus aller Welt. Gibt es schon vielversprechende neue Kreuzungen?

Im Moment haben wir 600 neue Sorten, viele davon aus den USA oder den EU-Nachbarländern, in der Prüfung. Die allerneusten Sorten haben noch keinen Namen und kommen vielleicht nie auf den Markt, weil die Konkurrenz groß ist. Von den 600 schaffen es dann vielleicht eine oder zwei in das Regal.

Apfelzucht ist häufig nicht sehr lukrativ. Man muss schon sehr viel Erfahrung haben, dann hat man gewisse Chancen. Welche Sorten der Obstbauer in der Bodenseeregion schlussendlich anbaut, ist natürlich seine eigene unternehmerische Entscheidung.

Warum will man alte Apfelsorten trotzdem erhalten?

Die alten Sorten haben Eigenschaften, die moderne Obstsorten gar nicht haben – und beileibe nicht alle verkaufsfördernd sind. Zum Beispiel wegen starker Ertragsschwankungen oder weil der Apfel keine schöne Farbe entwickelt, sich schlecht lagern lässt, werden einige Sorten nicht mehr angebaut, obwohl manche Sorten an sich sehr wohlschmeckend sind.

Die neuen Sorten haben anderseits oft ein enges Verwandtschaftsverhältnis. Wenn dann immer gleiches mit gleichem gezüchtet wird, kommt es zu einer genetischen Verarmung. Deshalb sollte man Apfelsorten mit bestimmten genetischen Eigenschaften weiterhin erhalten. Alte Apfelsorten sind zudem auch ein Stück weit Teil unserer Kultur.

Der Apfel als Kulturgut auf der einen Seite, neue Ernährungstrends auf der anderen. Was können trendige Superfoods wie Chia-Samen oder Goji-Beeren besser als der Bodenseeapfel?

Gar nichts. Jeder soll seine Möglichkeiten nutzen, sich am Markt mit irgendwelchen Werbemaßnahmen zu platzieren. Es gibt eine Reihe von Nahrungsmittel, die bestimmte gesundheitsfördernde Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, wie Phenole, Flavonoide oder Carotinoide, beinhalten. Die sind aber auch in unseren Früchten, also auch im Apfel vertreten – wenn ich ihn nicht schäle.

Seit einigen Jahren schenken wir der Ernährung mehr Aufmerksamkeit. Die Menschen denken, sie leben so länger, gesünder und besser. Das ist auch gut so. Aber wenn ich ernährungsbedingte Krankheiten vermeiden möchte, ist das einfachste Rezept: Nicht zu süß, zu salzig, zu fettig und zu viel – das macht uns krank.

Der vielzitierte und schon fast langweilige Satz „An apple a day, keeps the doctor away“ – jeden Tag ein Apfel und dir geht’s gut – funktioniert nach wie vor, wenn man gleichzeitig die Vielfalt der Früchte nutzt.

Für Eltern ist es oft ein leidiges Thema, ihre Kinder zum Obstessen zu animieren.

Das stimmt so nicht. Kinder essen sehr gerne Obst, wenn man es ihnen anbietet. Vielleicht nicht unbedingt einen ganzen Apfel. Der ist ihnen oft zu wuchtig. Aber Apfelschnitze werden sofort verputzt. Das sind auch die Erfahrungen in unserem Schulfruchtprogramm, wo wir zeitweise über 100 000 Kinder in Südwürttemberg mit Obst beliefert haben. Wenn unser Sprinterfahrer ankam, hieß es: „Juhu, der Apfelmann ist da.“

Auch an Halloween, wenn die Kinder vor der Haustür stehen und „Süßes oder Saures“ rufen, biete ich ihnen entweder süßes Naschwerk oder Apfel an. Bei drei von vier Kindern geht die Wahl zum Apfel. Das soll jeder an Halloween mal ausprobieren.

Historische Chromolithographie eines Apfels aus dem Zeitraum um 1796: Alte Apfelsorten sind oft sehr wohlschmeckend, haben aber nicht selten Nachteile, die eine Vermarktung erschweren. Im oberschwäbischen Bavendorf, einem Teilort von Ravensburg, werden sie weiter angebaut – auch, um ein Kulturgut zu erhalten. (Foto: Imagebroker/imago)