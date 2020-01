Internetseite der Stadtwerke gibt sich moderner und mit mehr Infos

Die Lindauer Stadtwerke haben ihren Internetauftritt komplett überarbeitet: „ Durch den klaren und logischen Aufbau sollen sich Kundinnen und Kunden schnellstmöglich auf der Stadtwerke-Homepage zurechtfinden, Formulare ohne langes Suchen öffnen können und vor allem auch auf dem Smartphone oder dem Tablet ein korrektes und angepasstes Bild sehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die neue Homepage sei im Übrigen auch ein Ergebnis von Kundenanmerkungen und -anregungen: So könnten sich die Nutzer gleich auf der Startseite als Privat- oder Geschäftskunde einsortieren und über „Kundenservice“ direkt zu Downloads und Formularen gelangen. Die Stadtwerke wollen nicht nur mit neuer Optik, sondern auch ausgeweiteten Funktionalitäten überzeugen, wie Marketing-Leiterin Sylvia Schramm erläutert. So können die Kunden beispielsweise ihre Rechnungen einsehen und einfach verwalten. Zudem habe man eine umfangreiche Fragen- und Antwortseite für viele Bereiche der Lindauer Stadtwerke erstellt, sagt Schramm. Foto: Stadtwerke Lindau